Most „Kipovi“ dobija novi izgled, uskoro radovi i na „Pasareli“

Bećir je na pragu 90-te godine ali se sjeća mladalačkih dana provedenih na tuzlanskom mostu sa Kipovima. Priča nam da je ovaj most nekada bio okupljalište mladih, a zanimljivo je da ove godine, baš kao i Bećir i tuzlanski kultni most puni 90 godina.

„Ovdje se prije prodavala i zelen, bile su klupe, žene dolazile s pijace prodavale voće, povrće.. Znam kad je i voda nadolazila 1975. godine, policija mi nije dala preći toliko je voda bila nadošla pa sam morao čekati dva tri sata“, priča nam Bećir Sijerčić.

Za devet decenija postojanja, most je saniran nekoliko puta, a sada je dočekao veću rekonstrukciju. Zamijenjene su ploče na mostu, postavljaju se klupe i stolovi, a bit će sanirani i popularni Kipovi koje je napravio Franjo Leder.

„Projekat je uradio Zavod za urbanizam Grada Tuzla. Mi po tome realizujemo, vrijednost radova je oko 130 hiljada KM. Ima svoj mobilijar u smislu određenih klupa, uređenje kipova, svjetiljki“, rekao je Miralem Mulać, pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove Tuzla

S obzirom da je već u toku druga faza radova, sve bi trebalo biti završeno u augustu. A osim na ovom, uskoro bi trebali početi radovi i na Plavom mostu. Pasarala ili kako ga Tuzlaci popularno zovu „Plavi most“, sagrađen je 1979. godine, a od tada do danas značajnijih radova na njemu nije bilo. Sada će se to promijeniti jer je najavljena sanacija, ali i postavljanje rasvjete, što bi trebalo dati novi izgled mostu koji povezuje naselje Goli Brijeg sa centrom grada.

„Naravno to su građevinski radovi, imamo oštećenja na konstrukciji, zatim prilagođavanje ulazne i izlazne rampe. Bit će jedna vrsta rasvjete tako da bi u noćnim satima taj most bolje izgledao i davao bolji efekat i tako da će to biti nešto dobro za cijeli grad“, rekao je Mulać.

Očekuje se da bi i ovi radovi trebalo početi vrlo brzo, s obzirom da je u toku tenderska procedura za ovaj projekat.