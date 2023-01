Murphy i Helez o odbrambenim reformama i jačanju Oružanih snaga BiH

Američki ambasador u BiH Michael Murphy saopćio je da je danas imao “produktivan” sastanak s novim ministrom odbrane BiH Zukanom Helezom, koji je jučer stupio na dužnost.

I had a productive meeting with Minister of Defense Helez today. We discussed the need for bold leadership to adopt important defense reforms and further strengthen the AFBiH. Action is required to advance BiH’s NATO partnership. #StrongerTogether pic.twitter.com/6s1AWF1M89

