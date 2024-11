Muzičar i producent Quincy Jones preminuo u 91. godini

Quincy Jones, muzičar i producent koji je radio s Michaelom Jacksonom, Frankom Sinatrom i mnogim drugim zvijezdama, preminuo je u 91. godini.

Jonesov publicista, Arnold Robinson, rekao je da je “preminuo mirno” u nedjelju navečer u svom domu u Bel Airu.

– Slomljenog srca, večeras moramo podijeliti vijest o smrti našeg oca i brata Quincyja Jonesa. Iako je ovo nevjerovatan gubitak za našu porodicu, slavimo veliki život koji je živio i znamo da nikada više neće biti nikoga poput njega – objavila je porodica u saopćenju, prenosi BBC.

Tokom svoje karijere koja je trajala više od 75 godina, osvojio je 28 Grammy nagrada i proglašen je jednim od najuticajnijih džez muzičara 20. stoljeća od strane časopisa Time.

Jones je bio najpoznatiji kao producent Michaelovog albuma ‘Thriller’.

Na početku svoje karijere, blisko je radio s Frankom Sinatrom i preradio njegovu pjesmu ”Fly Me To The Moon”, pretvarajući je iz valcera u swing.

Godine 1985., Jones je okupio 46 najpopularnijih pjevača u Americi tog vremena, uključujući Michael Jacksona, Bruce Springsteena, Tinu Turner i Cyndi Lauper, kako bi snimili ”We Are the World”.

“We Are the World” pjesma je koju su napisali Michael Jackson i Lionel Richie 1985., čiji producent je Quincy Jones a snimili su je muzičari kao dio dobrotvornog projekta USA for Africa. Pjesma je objavljena kao singl, a prikupljeni novac od prodaje je upućen u gladom pogođena područja u Etiopiji.