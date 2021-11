Na današnji dan 1993. godine srušen je Stari most u Mostaru

Na današnji dan 9. novembra 1993. godine, nakon što je u više navrata pogođen tenkovskim projektilima Hrvatskog vijeća odbrane, srušen je Stari most u Mostaru, jedan od najstarijih u zemlji, koji je stoljećima ranije spajao desnu i lijevu obalu Neretve.

Taj čin snimljen je kamerama, a snimak je brzo obišao cijeli svijet.

U trenutku rušenja star 427 godina, most je djelo osmanlijskog arhitekte Mimara Hajrudina. Njegovo rušenje često se spominje u kontestu potpunog poraza civilizacije tokom rata u Bosni i Hercegovini koji je trajao od 1992. do 1995. godine.

Za rušenje Starog mosta direktno se smatra odgovornim Slobodan Praljak, bivši čelnik Glavnog stožera HVO-a, koji je tokom izricanja osuđujuće presude popio otrov u sudnici Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu u novembru 2017. godine.

Lijevu i desnu obalu Neretve 1997. godine spaja žičani most, na mjestu srušenog Starog mosta (EPA)

No, prvostepeno vijeće haškog suda utvrdilo je kako je most mogao biti legitimni vojni cilj HVO-a. To je objašnjeno činjenicom da ga je, uz stanovništvo dijela grada pod opsadom, koristila i Armija Republike Bosne i Hercegovine. Međutim, Vijeće je zaključilo da je počinjena nesrazmjerna šteta građanima kojima je bio jedina komunikacija i mogućnost dobavljanja pomoći. Sudsko vijeće je zaključilo kako je granatiranje bilo tako intenzivno da se most mogao smatrati uništenim već dan ranije, prije nego što se uistinu obrušio u Neretvu.

Stari most, visok 24 metra u najvišem dijelu, obnovljen je i otvoren u julu 2004. godine, a 2005. godine uvršten je na listu UNESCO-ovih zaštićenih spomenika kulture.

Izvor: RTV Slon/Aljazeera