Na Filozofskom fakultetu u Tuzli: Obilježena decenija postojanja časopisa Historijska misao

U organizaciji Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 27. februara 2025. godine održana je promocija dva nova broja časopisa Historijska misao (brojevi 9 i 10). Promocija je upriličena povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a održana je u prostoru „Knjiškog kutka“ Filozofskog fakulteta.

Ovaj veliki datum bio je i prilika da se obilježi i 10 godina od osnivanja ovog vrijednog Časopisa. Iako su u decembru prošle godine izašli brojevi devet i deset, sa izlaskom desetog broja, navršilo se tačno 10 godina njegovog postojanja, čijih preko 2000 stranica je ispisano historijskim tekstom.

Promotori događaja bili su prof. dr. Adnan Jahić, prvi urednik Časopisa, i prof. dr. Mersiha Imamović, aktuelna urednica. U ime Ureda za naučno-istraživački rad prisutnima se obratio prof. dr. Nermin Sarajlić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli. Moderatorica promocije bila je doc. dr. Amela Delić Aščić, voditeljica Odsjeka za žurnalistiku, koja već dugi niz godina podržava rad Historijske misli i Odsjeka za historiju, i koja je svojom stručnom moderacijom značajno doprinijela kvalitetu i dinamici ovog događaja.

Prisutnima se obratio i prof. dr. Gabriel Pinkas, prodekan za naučno-istraživački rad Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, istaknuvši značaj Historijske misli ne samo za Odsjek za historiju, već i za cijeli Filozofski fakultet i Univerzitet. Posebno je naglasio da bi Časopis trebao imati daleko veću finansijsku podršku nego što je trenutno dobija, budući da predstavlja jedan od ključnih akademskih projekata ove Institucije.

Prof. dr. Nermin Sarajlić, između pohvala uredništvu i redakciji, podijelio je i ohrabrujuću informaciju o skorom uspostavljanju posebne web stranice Časopisa pod vlastitom domenom, što predstavlja ključni korak ka njegovoj većoj vidljivosti i potencijalnom uključivanju u prestižne naučne baze.

Govoreći o koncepciji časopisa, prof. dr. Adnan Jahić istakao je da Historijska misao prati savremene istraživačke pravce i trendove, te da oba nova broja to jasno ilustruju. Prof. dr. Mersiha Imamović osvrnula se na složenost uredničkog procesa, naglasivši veliki trud koji su u pripremu Časopisa uložili uredništvo, redakcija, recenzenti (istaknuvši njihovu profesionalnost i objektivnost), lektori i tehnički urednik, viši asistent Amir Krpić. Posebno je istakla i tradicionalnu podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koje godinama pomaže izdavanje Časopisa, ali čije finansiranje još uvijek nije riješeno na zadovoljavajući način. Iskrenu zahvalnost uputila je Jasmini Ovčini, direktorici italijanske nevladine organizacije CISP Bosnia-Herzegovina, na podršci realizaciji ovog i srodnih akademskih projekata.

U devetom i desetom broju časopisa objavljeni su radovi koji pokrivaju širok spektar historijskih tema – od arheoloških nalaza s prostora sjeveroistočne Bosne i razvoja turizma u Bosni i Hercegovini do 1914. godine, preko analiza osmanskih palanki i društvenih odnosa u Prvom svjetskom ratu, pa sve do istraživanja Husinske bune i migracijskih tokova iz Bosne i Hercegovine u Sjedinjene Američke Države u periodu između dva svjetska rata. Također, donose se radovi o ulozi Gota u kasnom Rimskom carstvu, osmanskoj obavještajnoj mreži i političkoj ulozi jajačkog bana Vuka Grgurevića, o naučnom opusu Medžide Selmanović, te o kadrovskoj diferencijaciji u SR Bosni i Hercegovini, uz prikaze važnih historiografskih radova i jedan In Memoriam. Prisutni su imali priliku saznati više o sadržaju novih brojeva, aktuelnim historiografskim temama i značaju Časopisa za akademsku zajednicu. Historijska misao nastavlja da pruža platformu za objavljivanje istraživačkih radova iz oblasti historije i srodnih naučnih disciplina, čime doprinosi razvoju historiografije u Bosni i Hercegovini i šire.

Promociji su prisustvovali profesori, studenti, istraživači i gosti iz akademske zajednice, te učenici tuzlanskih srednjih škola (Gimnazija Meša Selimović, Richmond Park Schools Tuzla i Gimnazija Ismet Mujezinović), a događaj je protekao u dinamičnoj i inspirativnoj atmosferi.

Svim brojevima časopisa Historijska misao može se pristupiti putem linka: http://historija.ff.untz.ba/hm.html, gdje se također nalazi i poziv za novi, 11. broj Časopisa, koji je u pripremi za tekuću 2025. godinu.