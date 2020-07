Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelima: Ormanica (Srebrenik-Orašje), Vinac (Jajce-Donji Vakuf) i Jasen (Prozor-Jablanica), a u funkciji su alternativni pravci – saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na putnom pravcu Ljubinje-Trebinje (u mjestu Tulje), svakim danom (osim nedjelje) obustavlja se saobraćaj u vremenu od 08 do 14 sati. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac-Berkovići-Bileća-Trebinje.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce) zbog sanacionih radova svaki dan, osim nedjelje, saobraćaj je obustavljen u vremenu od 08 do 16 sati.

Zbog radova na sanaciji mosta u naselju Reljevo (Jošanica-Stup), kao i mosta preko rijeke Drine u Goraždu, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Radovi na sanaciji mostova u toku su na magistralnim putevima: Srebrenik-Šićki Brod (u mjestu Drenik), Olovo-Semizovac (dva mosta preko rijeke Ljubine), na ulazu u Jajce, kao i most na petlji Blatuša kod Zenice. Na ovim lokacijama saobraća se usporeno.

Izdvajaju se i ostale dionice gdje je zbog sanacionih radova izmijenjen režim saobraćanja: Doboj-Šešlije (dionica Johovac-Rudanka), Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Prijedor-Kozarac, Grude-Posušje i Kiseljak-Busovača.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Na graničnim prijelazima Hum i Metaljka nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prijelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova.

Vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju u većem dijelu BiH. Apeluje se na vozače da voze oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja, saopćeno je iz BIHAMK-a.