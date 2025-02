Najavljen dvodnevni bojkot trgovina, građani solidarni!

U petak u Bosni i Hercegovini počinje dvodnevni bojkot trgovina zbog visokih cijena.

Građani Bosne i Hercegovine će sutra i prekosutra ponovo bojkotovati trgovine, a smatraju da je prvi bojkot urodio plodom. Sa druge strane, nadležni kažu da su to shvatili kao poruku nezadovoljnih građana, te da će ubrzo učiniti prve korake kako bi se privremeno zamrzle cijene osnovnih životnih namjernica.

Nakon jednodnevnog bojkota trgovina koji je održan prošlog petka, građani su pozvani da i ove sedmice ne kupuju u trgovinama.

Iza poziva ponovo stoji Facebook grupa „Bojkot BiH“ koji su najavili da će pozivati na bojkot sve dok se ne ispune zahtjevi građana, a to je smanjenje cijena u marketima i prodavnicama.

Iako podaci Porezne uprave FBiH govore kako su građani na dan bojkota potrošili više novca nego dan ranije, iz Udruženja potrošača smatraju da je bojkot bio uspješan.

„Već imamo sniženja po trgovinama, odjednom postoje neke akcije i slično. Događa se nešto i mislim da trebamo biti ustrajni u ovoj akciji jer se zaista nešto mora poduzeti. Ovakve cijene ne može niko izdržati, a da ne pričamo o najugroženijim kategorijama stanovništva.“ kazala je Ferida Kulović predsjednica Udruženje potrošača “Potrošač”.

Građani Tuzle većinom su podržali prošlosedmični jednodnevni bojkot, a oni koje smo danas zatekli u tuzlanskom naselju Slatina, kažu, planiraju to učiniti i sutra.

Građani Tuzle solidarni su u bojkotu.

„Hoćete li podržati sutrašnji bojkot trgovina“

„Da obavezno. Zbog ove situacije i zbog svega, podigli nam cijene u tačku, ne vrijedi tih para ta roba kojoj su digli cijenu, a smanjili gramažu.“

„Evo sutra ja idem sa svojim prijateljima i mi ćemo podržati bojkot. Smatramo ako su u pitanju cijene da su one nenormalne i da ovi penzioneri ovdje iz Tuzle, sa Slatine, zaista ne mogu normalno da žive jer penzije nisu tolike da bi mogli bar zdravstveno da se snabdiju ili da mogu kupiti ono što je normalno za svakog čovjeka“

„Jašta ću nego podržat .Inače šta ćemo ako se sami ne borimo za sebe, vidite da rastu cijene ko ptice, odoše“

„Previše su cijene velike a ljudi nemaju para, male penzije plate, imaš kredite, sad je 2 marke hljeb a bio 1.5KM. Ja se ne slažem sa cijenama ali sutra bi podržala bojkot“

Iz Federalnog ministarstva trgovine shvatili su bojkot kao signal nezadovoljnih građana te vjeruju da će ovaj problem riješiti ponovnim aktiviranjem projekta zaključavanja cijena, kojim će se privremeno zamrznuti cijene za oko 50 osnovnih životnih namjernica.

„Jedan od zaključaka danas koji smo usvojili jeste da ćemo nastaviti našu akciju zaključane cijene. O deteljima te akcije ćemo do petka znati koji će to biti artikli na spisku, koje će to biti zaključane cijene i koji će to biti model na kojem ćemo raditi.“ kazao je Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.

Projekat zaključavanje cijena snizit će i privremeno zamrznuti cijene osnovnih životnih namjernica u marketima i trgovinama. Međutim, građani poručuju da će uprkos tome nastaviti sa bojkotom, jer se on odnosi i na druge usluge, čije cijene rapidno rastu.