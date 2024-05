Najavljena obustava saobraćaja u dijelu Tuzle povodom obilježavanja 15. maja

Sutra će u Tuzli, zbog obilježavanja 15. maja – Dana odbrane Tuzle.

“Obavještavaju se građani grada Tuzla, da će dana 15.05.2024.godine, u vremenu od 10,00 do 11,00 sati doći do potpune obustave sabraćaja na dionici regionalnog puta R-459, Tuzla – Dokanj – Čelić, ul. Armije BiH, od raskrsnice Brčanska Malta do raskrsnice sa Ul. Bogdana Đukića, povodom obilježavanja dana 15. maja” – saopćeno je iz MUP-a TK.