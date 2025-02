Najavljena obustava saobraćaja u tuzlanskoj ulici Hendek

Iz Službe za komunalne poslove Grada Tuzla su obavijestili građane da će zbog neodložnih građevinskih radova, na osnovu naredbe o izmjeni režima saobraćaja, doći do privremene izmjene režima saobraćaja u dijelu ulice Hendek u blizini Skvera.

Tokom izvođenja radova doći će do obustave saobraćaja u navedenom dijelu ulice Hendek od dana 11.02.2025. godine pa do 15.02.2025. godine u dnevnim terminima od 07:00 do 18:00.

Mole se građani, učesnici u saobraćaju, da koriste alternativne putne pravce, a stanari navedene ulice da do okončanja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozilima, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, saopćeno je.