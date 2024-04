Nakon 15 godina: U Centru za autizam Tuzla obilježen 2. april – Dan svjesnosti o autizmu

Mitrovom sinu je još kada je bio šestomjesečna beba dijagnostikovan teži oblik autizma. Od tada do danas traje borba, a koliko je teška znaju samo on i njegova supruga, jer sina Bojana moraju paziti 24 sata. Problemi su, kaže Mitar svuda, počevši od najjednostavnijih stvari koje Bojan ne može uraditi, pa sve do zdravstva i obrazovanja.

„Ne možeš se od njega odmaknut, pored njegove agresije, bolesti, evo sad ima epileptične napade svakih pet dana, onda nam institucije sve otežavaju, mijenjaju papirologiju, to treba vremena da se sve nađe“, rekao je Mitar Stojanović, otac djeteta sa autizmom

Ono što je za Mitra, ali i 20 drugih roditelja djece i osoba sa autizmom sada olakšavajuće je što u Tuzli od prošle godine postoji Centar za autizam. Mitar promjene na svom sinu kaže vidi.

„On voli tu boraviti, kući neće, a prije sam ga iz Zavoda teško izvodio, sad baš uživa, svaki put kad ga hoću uzet on se vraća nazad“, dodao je Stojanović.

A zadovoljni su, čini se i ostali roditelji. Njihova djeca u ovom Centru svakodnevno prolaze kroz različite edukacije, a napredak vide svi. Danas su, nakon 15 godina čekanja, konačno obilježili Dan svjesnosti o autizmu u uređenom Centru.

„Za nas je to poseban dan, pogotovo što smo u ovoj godini primili prve korisnike. U okviru djelatnosti socijalne zaštite pružamo boravak i tretman, terapije, rehabilitacija, praćenje razvoja, tu su logopedi, terapije psihološke, radno okupacione“, rekla je Emina Altumbabić, direktorica JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla

Sljedeći korak je završetak izrade Registra osoba sa autizmom na području Tuzlanskog kantona.

„Do sada imamo 110 prijavljenih međutim iskustvo u ovoj borbi koju smo vodili 15 proteklih godina nam govori da je takve djece i osoba puno više ali da roditelji iz opravdanih ili neopravdanih razloga ne žele da se prijave. Različiti su razlozi i mi moramo shvatiti te ljude jer postoji ta stigma“, kazao je Emir Altumbabić, predsjednik Udruženja roditelja djece – osoba sa autizmom.

Zbog toga je danas, puštanjem plavih balona u zrak, još jednom poslana poruka da i autistične osobe trebaju i moraju biti dio društva.