Nakon 37 godina rada Klub mladih Palma zatvorio svoja vrata

Nakon 37 godina rada, Klub mladih Palma – Dom Mladih Tuzla je zatvorio svoja vrata.

Klub je sa radom počeo u septembru davne 1987. godine, i svo vrijeme je radio u konceptu urbanog kluba, mjesta okupljanja mladih urbane muzičke scene našeg grada bez mijenjanja imena, koncepcije i vlasnika kluba, korisnika prostora.

” Želimo posebno da se zahvalimo našoj publici- generacijama i generacijama mladih koji pamte Dom po dobrim koncertima i dobrim partijama elektronske muzike, nekada i na tri flora. Veliko hvala i za nekoliko generacija Uprava JU Dom mladih i konačno JU Centra za kulturu Tuzla za odličnu saradnju, realizaciju nekoliko zajedničkih projekata, a konačno, i za razumijevanje za našu odluku da Klub mladih Palma završi svoj rad i misiju „čuvara“ alternativne muzičke scene našeg grada. Nadamo se da će ovaj kraj biti novi početak i novi ciklus rada kluba, i da će novi korisnik prostora nastaviti tradiciju live koncerata i clubbing-a urbane- alternativne scene u Domu mladih Tuzla, želimo im svu sreću”, saopšteno je iz Doma mladih.

U svom saopštenju naveli su sve bendove koji su nastupali u klubu, a to su:

Jinx, Zabranjeno Pušenje, Elvis J Kurtović, Kultur Shock, Hard Time,Vatreni poljubac, Leb i Sol, Erogene Zone, Songkillers, Skroz, Letu Stuke, Labaratorija Zvuka, Neverne Bebe, Rambo Amadeus, Dino Dvornik, Regina, Električni orgazam, Zoster, Nokaut, Bolero, Detour, Mia Dimšić, Elemental, LET 3, Irina &4, Edo Maajka, Frenki, Marčelo, Vojko V, Adi Lukovac & ornamenti, Dubioza Kolektiv, Disciplin A Kitchme, Ateist Rap, Elvis Jackson, Urban & 4, Cubismo, Toni Cetinski, Frajle, Lačni Franc, Galija, Marčelo, Generacija 5, Ritam Nereda, Pero Defformero, Dado Topić&Time, Rundek Kargo Trio, Frajle, TBF, Zemlja Gruva, Aerodrom, Atomsko sklonište, Natali Dizdar, Osvajači, S.A.R.S., Emir&Frozen Camels, Muris Varajić, E-Play, Ateist Rap, Elvis Jackson, Edo Maajka, Frenkie, Sajci MC, Konvoj, (ne)Normalni, Kraljevski apartman, Kanda Konđa Nebojša, Karne, Justins Johnson, KAL Rock'N'Roma, Helem Nejse, Činčila, Repetitor, Foxy Head, Zlatan Karić, Terusi, Gnu, Rock Stars, Rupa u zidu, Blitz, God, Plastic baby, Franky Blues Band (R.i.P. Nebojša Frenki Stojkov), Skarlet, If, Miris Dunja, Atina, Blue Train, Nečasne sestre, Alarm, Diffence, No Rules, Od šake do lakta, Desant sa šlagom, Apsurd, De Javu, K.K.Band, Big Brothers, Dugi Put, Human, Symbolic, Pankart, 16.septembar, Krema, VIS Retro (R.i.P. Senad Tedo Durić), Full House, Divan, Sinhro, Disciplinska komisija, HIV, Hamza, Sassja, Damir Avdić Graha, Ballbreakers, Tribute to Doors, Krug Tribute EKV, AZRA Tribute, Generacija bez kompasa, Killer Face, Paradox, Gnjev Anđela, Javna Ustanova, Prodigy Real Tribute, SMAK Tribute, Abba Tribute, Bulls on Parade Tribute to RATM, Queen Real Tribute, Domino Efekt, Jestr's Play, Stray Dogg, Kontrast, TNT Band, Falsetto band, E Not, Black Sabath Tribute, Pantera Tribute, Guns ‘N Roses Tribute, Rap Lobosi, Momci iz susjedstva, Rimski Corona, Jala&Buba Coreli, Sassja, Hiljson Mendela, Rosi, Kontra, Tibor, Rospymange, Stoposto, Karezmatek, Slena, Venok, Neafirmisan, Lejdi Lerdi, Elidžejn, Nesklad, Ignja, TZRE, Mc Suljan, SRX Rename, Tasco, Scena, Black Metallica Tribute, Dino Dvornik Tribute, Pank Flojd, Unimogs Band, Deca iz vode – EKV Tribute, D.B.King, Lavirint, Pastiri Tribute Bijelo Dugme, Plavi Ptičić, South Road Blues Band, RHCP Tribute Band, Show Program, Rainmaker Tribute to Iron Maiden, Evolution, metal HC scene Peryside, Post Mortem, Agonize, Urban Instinkt, Despotic Bullet, Toxic Death, Hobson's Choise, Necrophilisma, Mefistofeles, Nula Plus, Kontra, Father, Bogamer, Fulllsize, No thing left, Perishment, Contusio, Inner Sanctum, Backstab, Jobo, Seansa, Discord, Rare, Good eye close, Sacramental Blood, Last Drop, Misery Crown, Attack, Soul Cremation, Reluctant, Skummel, Satarial, Deafnes By Noise, After Oblivion, Awaiting Feac, Armaroth, Untold, Belgarath, Black Cult, Chain Of Suffering, Mesmera, Xeper, Bombarder, Don Gatto, Tornado, Bugarska Skupština, Bayon Creation, Virvum, Dead Congregation, Kooters, Creek, Okto Vulgaris, Critical Mass, Flatline, Alitor, End, War-Head, Frantic Amber, Crisalide, Kolac, Scaffold, Generation Impasse, Merrow, Crossbones, Heedless Elegance, Cacafuego, Gothic, Boundary, Looling Up, End of Cloter, Necrosy, Defiant, Aec, Motorcharge, Dick is Dead, Neprijatelj preleazi zeku, Bugarska skupština, Brat, Eklomors, The Phobos Ensemble, Apey&Hupea, Circle of Execution, Soulline, Obscura, Fractal Universe, God Dethroned, New Morallity, Take Offence, MUD, Odpadki Civilizacije, Subverzia, Asphodelus, Overpain, Born From Pain, Martyrium, Casket, Grimaze, D.Hate, Septic Order, Chains Of Suffering, Krist, War Engine, Rivverot, Ending A Cloter, Polution Solution, Kimera, Snake Eater, Hour Of Penance…

Klub Palma –Dom Mladih Tuzla je bio začetnik i nosilac razvoja DJ elektronske scene u našem gradu

” Hvala DJs: Avdo-Red (R.i.P.), Maid-Maggi, Bojan-Boki, Mirza-Black Acid, Mensur-Menso, Mirza-Siva, Elvis-Borg, Davor-Dačo, Vanja-Vanyano, Bojan- Bonjasky, Emir-Soul, Woid, Doaman, Masta, Goran Emkić, Fulan Perez, Indigo, FallOut, Facho, Soole, Mayra, Ivan Zrno, Traktmouse, SpiTz Kids , Moonjah, Chipi, Incept, Krige JR , Elektronika za mase DJ Crew, Evolucija Zvuka, Gadjo, Kaiser Disco, Deborah de Luca, Khen, Dino Dvornik, BEGO, Diskobajagi, Mladen Tomić, Marko Nastić, Petar Dundov, Kristijan Molnar, Adnan Jakubović , Funk Efemdzemov, Alex Monster, Joma Maja, Demian, Bad Company UK, Speedy, Hamza, Milan Bogdanović, Aid Vehabović, Ahmad, Lea Dobrićić, Ilija Đoković, Focho, Wonder, Besnik, G.Edd, Alen Milivojević, Billain, Furaun, Grobot, Goshaff, Kompot, Popi Devine, Tea Vučković, Tom Tom, Toni Juranović, Vladimir Ačić, After Affair, Alexander De Funk, Baggy, Spunk, Damir Hofman, Eddie Richards, Adam Collins, Djole, Deep91, Lexy, Phat Phll, Rahmanee, D.R.N.D.Y., Davor Gvozden, Worda, Davor B, Adot, Mike Vale, Milan Angelo, Miss SoulFly, Ivan Komplinović, Jan Kinčl Zero, Forist People, Baga Sound, Constantiunus, Atika Zex, DonQ, DNB United, Drop Sensei, Kodin, Dejan Miličević, Django, Keon, Hibrid, Jally for the babies, Slasta, Holland, Luka Concrete, MihajloxLive, Katze, Silvio Hrabar, Komorat, Bass-Ul-Ulema, DrzNedaj, Zentash Gigawat, Reksona, Struka, Bizzo Bodega, Baby Dooks, Okov, Adis, Andrew Meler, Calkins, Fakir, Elick, Shadow Kid, Forora, Ekko, Byok, OG Flocc, Ilčija Đoković, Maj Babovič, Vinil Mode, Rub a Dub, Paula Cezanove, Rancha Tek, Torsten Kanzler, Muhi, Elvis Xhema, Sabina, Pico Chavese, Vallen, Kell, Axel Karakasis, Merakoon, Bojan Vukmirović, Da2Ed, Miloš Vujović, Allkaps, Peyotee, Silence Shy, TKNO, Andoir, Daki, Denis Dražić, Masha, Dankeshn, 13.Lashka, Spicy Flamingo, Kell Klesinger, Yaha, Bega, Rydel Ashley, Kell, Sahvi, Giver, Valen, Matinee, Yugoslovenka, Forniva, Jock, Dynnotik, Bari, Nesh, Avoid, Locust, Inis, Eduy, PRML, Anja Z, Avmdv, Neiks, Aksa, Owerty, Aurelio Mendoza, Farrel, Anastasia Kristensen, Vinicijus Honorio, Poco Loco, Aleksandar G, Lexxlay, Adoo, Jayzo, Eela, Shipe, Refa T, Stellar, Mekhu, ELM”, kažu iz kluba.

Ističu kako će stranica kluba nastaviti objavljivati fotografije i videa iz nekih boljih, ljepših prošlih vremena.

RTV Slon drugu sezonu video podcasta Tuzla calling otvorila je upravo festom sa 10. Bala generacija.

U 61. epizodi za „Tuzla calling“ i RTV Slon, između ostalih, govore Amer Mandžić, Edin Osmanbegović, Branko Novačac, Jasmina Atlić, Suzana Nikolić- Pavljašević, Snježana Čerkez, Senad Muminović- legendarni košarkaš „Sloboda -Dite“ Asmira Ilić, Adem Balić – tuzlanski „Ironman“, Mustafa Sušić….

Kako su izlasci izgledali nekad, gdje se okupljalo 80 – tih godina u Tuzli, gdje je kultna „Apoteka“, kako se „žicao“ novac za ulaz, kako se u Dom ulazilo preko terase i oluka, a portir Ćazim stvari držao „pod kontrolom“ kako su slavile pobjede u utakmicama, zašto je Omladinski bio druga kuća, sve su to svjedočenja i sjećanja koja djelimo na „Balu generacija“.

Pogledajte priču o muzici koja je obilježila vrijeme iza nas, zašto je baš najviše „palio i žario“ rock and roll i kojom muzikom se najvaljivao „fajront“. 10. jubilarni „Bal generacija“ održan u junu 2022. godine spojio je generacije Tuzlanki i Tuzlaka, koji danas žive na tri kontineta.