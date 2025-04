Nakon praznika još jedno poskupljenje u BiH

Konzumna jaja proizvedena na farmama u Bosni i Hercegovini sigurno će poskupjeti nakon uskršnjih praznika, poslije 20. aprila.

Ovu informaciju potvrdio je za Fenu Predrag Miličić, predsjednik Zajednice živinara RS-a, navodeći da je teško precizirati za koliko će cijene porasti.

Razlozi za poskupljenje

Prema riječima Miličića, dva su glavna faktora koja utiču na povećanje cijena jaja.

“Došlo je do rasta ulaznih cijena u proizvodnji, prije svega stočne hrane i električne energije, ali i povećanja troškova rada. To je nama povećalo cijenu proizvodnje”, izjavio je Miličić.

Drugi razlog, kako ističe, jeste činjenica da su cijene jaja u Bosni i Hercegovini najniže u regionu, posebno u poređenju sa Crnom Gorom i Hrvatskom. Međutim, naglašava da su cijene u BiH i Srbiji trenutno na istom nivou.

Cijene na tržištu

Prema njegovim tvrdnjama, prosječna cijena jednog jajeta iznosi 0,20 KM, dok podaci Zavoda za statistiku pokazuju da je prosječna cijena u februaru bila 0,40 KM po komadu.

Na pitanje o cijenama u prodavnicama, gdje pakovanje od deset jaja košta između tri i četiri KM, Miličić odgovara da postoje i jeftinije opcije, ali je potrebno obratiti pažnju na ponudu.

“Čitao sam izjave da na banjalučkoj tržnici deset jaja košta šest KM. To ne mogu komentarisati jer je pitanje koliko je to ruku prošlo od proizvodnje do prodaje”, dodao je.

S druge strane, domaća jaja koja prodaju žene sa sela dostižu cijenu od 0,50 do 0,70 KM po komadu, što ih čini skupljom, ali često traženijom alternativom industrijski proizvedenim jajima.

