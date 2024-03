Nakon snažnog zemljotresa u Crnoj Gori uslijedilo još 30 slabijih

Zemljotres jačine 5,4 stepeni po Richteru pogodio je jutros oko 4 sata zemlje regije Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Hrvatsku. Epicentar zemljotresa bio je na oko 70 kilometra od Mostara i na 28 kilometara od Nikšića, a trajao je prilično dugo i uznemirio građane.

Nekoliko minuta nakon snažnog zemljotresa u Crnoj Gori, registrovan je i zemljotres u Bosni i Hercegovini. Federalni hidrometeorološki zavod jutros u 04:14 sati registrovao je zemljotres na području Gacka čija je magnituda iznosila 3.1 stepen Richterovoj skali.

„Jutrošnji potres osjetio se na širem području Bosne i Hercegovine i izazvao je paniku kod stanovništva. Poslije tog jačeg zemljotresa uslijedila je serija slabijih zemljotresa koji su se dešavali na samom graničnom dijelu između BiH i Crne Gore“, objašnjava Amra Krehić Šuvalija, seizmologinja u FHMZ.

Zemljotres se u Bosni i Hercegovini najjače osjetio području Hercegovine, međutim osjetio se i u Sarajevu, Tuzli te Srednjoj Bosni. Građane u Tuzli smo pitali da li su oni osjetili zemljotres.

„Osjetio sam zemljotres kada sam ustao na sehur jutros u 4 sata. Bilo je zabavno, inače se ne bojim toga“.

„Ne znam, ništa nisam čuo“

„Ja jesam osjetila zemljotres. Bilo je dosta strašno, znam da je bio u 4 i 8 minuta ujutru, pogledala sam na sat. Dobro je da se više nije ponavljalo, kod nas barem“

„Nisam osjetila zemljotres. Drago mi je da nisam“.

„Nisam osjetio, ali sam upoznat s viješću da je bio“.

„Nismo mi u našoj zgradi, ali sam čuo jutros da je bio zemljotres. Ovdje su poznati zemljotresi. Skoro bio dole u Hrvatskoj, znamo kad je bio u Crnoj Gori ranije, pa u Skoplju, pa u Banja Luci, evo sad se ponovo sve trese. Nadam se da će nas u Tuzli poštediti“.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Zavoda za seizmologiju, nakon ovog jačeg zemljotresa registrovano još 30 naknadnih potresa slabijeg inteziteta.

„Nakon jačeg zemljotresa kao što je bio ovaj, sjetit ćemo se 2018. zemljotresa na našoj teritoriji, imali smo jedan period naknadne seizmičnosti kada dolazi povremeno do smirivanja tla. Ne možemo da predvidimo da li može da se ponovi zemljotres iste jačine ili jači, ali ono što do sada govore naši podaci jeste da smo imali 30 naknadnih zemljotresa jačine od 3,5 nakon glavnog udara pa do nekih 1 ili 1,5“, kaže Milena Tomanović, načelnica Sektora za seizmologiju.

Seizmolozi upozoravaju da je u trenucima zemljotresa ključno zadržati smirenost i pridržavati se sigurnosnih mjera. Savjeti za građane uključuju napuštanje objekata, izbjegavanje upotrebe liftova, sklanjanje ispod čvrstih štokova te udaljavanje od potencijalno opasnih konstrukcija.