Naredne godine počinje izgradnja Kampusa Univerziteta u Tuzli

Umjesto objekata u ruševnom stanju (4 zgrade – prikazati dronom), ovdje bi trebao biti moderni objekat za četiri fakulteta i to Filozofski, Ekonomski, Edukacijsko-rehabilitacijski i Pravni. Izgradnja bi trebala početi u 2024-toj godini, jer Univerzitet, tender raspisuje u februaru.

”2024. raspisujemo tzv. roh bau za četiri fakulteta sa rokom izgradnje 14 mjeseci, to znači da bi imali završen roh bau krajem 2025. godine, do tada bi pripremili tendere za završne radove”, kazao je prof. dr. Damir Zenunović, voditelj Operativnog tima za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli.

Završni radovi za taj objekat bi trebali biti izvođeni tokom 2026. godine. Za ove namjene osigurano je 14 miliona KM. U prvoj fazi će biti građeni i objekti Akademije dramskih umjetnosti, Farmaceutskog fakulteta, kao i trg. Ukupno je za prvu fazu potrebno između 60 i 65 miliona maraka.

”Skoro pa pola Univerziteta planiramo u prvoj fazi, naš plan je da to završimo do 50-te godišnjice Univerziteta, a to je 18. decembar 2026. godine”, pojašnjava prof. dr. Damir Zenunović, voditelj Operativnog tima za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli.

Više od decenije se govori o izgradnji Kampusa i njegovoj važnosti za razvoj visokog obrazovanja u ovom dijelu BiH. Konkretnih poteza do sada nije bilo, jer nije bilo novca. Sada je drugačija priča, kaže resorni ministar.

”Tri ključna faktora, a to su Vlada TK, Univerzitet u Tuzli i Grad Tuzla su zainteresirani da ovaj projekat ide dinamično i svi sinhronizirano rade na tome”, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Ovo je jedan od najznačajnijih projekata za Univerzitet, Tuzlu i Tuzlanski kanton, kažu u ovoj visokoobrazovnoj ustanovi.

”Važan je i za Bosnu i Hercegovinu jer to je jedinstven i prostorni kapacitet s kojim ne raspolaže niti nijedan univerzitet u regiji, to su 42 hektara na kojima će se izgraditi akademski grad, u kome će biti fakulteti, laboratorije, instituti, biblioteka, studentski domovi i drugi sadržaji koji će doprinijeti da se naši mladi ljudi više odlučuju da ostanu u našoj državi”, ističe prof. dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Zbog tog cilja, ostanka mladih u državi, nadležni iz kantona vjeruju da će ovaj projekat imati podršku viših nivoa vlasti, od Federacije BiH, države do međunarodnih institucija.

”Tuzlanski kanton ne može sam iznijeti teret izgradnje Kampusa. Upravo sa prvom fazom želimo pokazati našu opredijeljenost i htjenje i na taj način motivisati i više nivoe vlasti, konkretno Federaciju BiH, a onda i tragati za drugim partnerima u izgradnji Kampusa”, rekao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Kampus bi, studenti i profesori četiri pomenuta fakulteta, trebali koristiti od akademske 2026/2027. godine. Kada bude u potpunosti izgrađen Kampus, tu će biti i kantonalni računarski centar, višespratna garaža, univerzitetski trg te sportski kompleksi. Za izgradnju kompletnog Kampusa potrebno je 300 miliona maraka.