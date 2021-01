Narednih dana u BiH oblačno s kišom, temperature do 11 stepeni

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u ponedjeljak će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može padati slaba kiša, uglavnom u južnim, jugozapadnim i ponegdje u centralnim dijelovima. Na planinama će padati i slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka između nula i pet, na jugu zemlje do sedam, a najviša dnevna temperatura zraka između tri i sedam, na jugu zemlje do 11 stepeni.

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, kiša se očekuje u južnim i jugozapadnim dijelovima. Krajem dana padavine se očekuju i u centralnim dijelovima. Na planinama sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura zraka će biti između -1 i 5 stepeni, a na jugu zemlje do 7, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 8, na jugu zemlje do 11 stepeni.

U srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, na jugu i sjeveru sa kišom, u ostalim područjima sa susnježicom, a na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura zraka između -1 i 5, a na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka između 2 i 7, na jugu zemlje do 10 stepeni.