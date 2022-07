Nema opasnosti od uvođenja redukcije vode na području Tuzle

Prema podacima Ujedinjenih naroda oko milijardu ljudi u svijetu nema pristup pitkoj vodi. Pored toga što je iznimno važna za naš organizam, nedostatak vode građanima otežava i obavljanje svakodnevnih obaveza. S druge strane, većina stanovništva čeka na vikend kako bi završili sve kućne obaveze koje su odlagali tokom radne sedmice. Međutim, građani Tuzle ovaj vikend nisu mogli produktivno isplanirati.

U protekla tri dana pored visokih temperatura koje su išle i do 42 stepena Celzijusa, dodatni pritisak im je stvarao i problem u vodosnabdijevanju. Zbog radova na Pumpnoj stanici Spreča, te kvarova na cjevovodu došlo je do prekida vodosnabdijevanja u devet Mjesnih zajednica na području Tuzle, dok su pojedina naselja imala povremene obustave. Zapravo, radilo se na upajanju čvorišta te na novom cjevovodu od Stupara do Spreče kao dugoročnom projektu vodosnabdijevanja Grada Tuzle. Iz Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla istakli su kako nije došlo do redukcije vode u Gradu.

“Kako se radi o kompleksnom poslu, upajanju velikih profila i čvorišta, posao je trajao nesprekidno tri dana, dan noc, a završili smo u jutarnjim satima. Mi smo planski zaustavljali pojedine MZ, radili smo naizmjenično, istok – zapad, centar Grada, da bi svako imao određeni period uredno vodosnabdijevanje”, kazao je Esad Hasanović, rukovodilac distribucije u JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla.



Dolaskom ljeta i ljetne sezone građani uvijek očekuju redukcije i otežano vodosnabdijevanje, međutim, iako je trenutno na području našeg grada došlo do blagog pada punjenja izvorišta, to neće uticati na vodosnabdijevanje u narednom periodu.

“ Činjenica je da mi imamo blagi pad naših izvorišta. Mi trenutno i dugoročno prema proračunima i praćenju naših izvorišta, nećemo imati problema u vodosnabdijevanju, što znači neće biti redukcija. U jutarnjim satima, jutros oko 4 sata oko 99 posto vodosnabdijevanje je bilo stabilno, odnosno građani su imali vodu”, rekao je Hasanović.



Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla posjeduje četiri ekipe koje rade na održavanju vodovodne mreže, te iz tog razloga uspijevaju odgovoriti svim izazovima sa kojima se susreću. Također, ističu kako su i građani ti koji im dosta pomažu u njihovom radu, jer na vrijeme prijavljuju sve kvarove.

“Ovim putem se zahvaljujemo građanima na svim prijavama, pokušavamo da odgovorimo u toku 24 sata na sva veća curenja. Mi također, imamo timove za detekciju koji prate našu kompletnu mrežu, u noćnim i popodnevnim satima i sve kvarove koji su vidljivi ili nevidljivi pokušavamo u toku 24 sata da saniramo”, kazao je Esad Hasanović, rukovodilac distribucije u JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla.



Kako bi građani unaprijed pripremili dovoljne količine vode koje će im biti potrebne u toku jednog dana, poželjno je da prate svakodnevna ažuriranja i vijesti na web stranici Vodovoda i kanalizacije kao i planska isključenja vode zbog određenih kvarova, poručuju iz Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla.