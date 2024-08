Nemate ideju koju seriju gledati? Evo koja je najgledanija na Netflixu

Na Netflixu je nedavno stigla britanska serija “A Good Girl's Guide to Murder”, koja je već zauzela prvo mjesto u trendingu širom svijeta, uključujući i Blkan. Ova serija trenutno nadmašuje popularnu novu sezonu reality showa “Too hot to handle”, koja je do nedavno bila na vrhu.

O čemu se radi u seriji?

Radnja serije smještena je pet godina nakon tragičnih događaja u gradu Little Kilton. Popularna maturantica Andie Bell (India Lillie Davies) navodno je ubijena od strane svog dečka Sala Singha (Rahul Pattni), koji je potom sebi oduzeo život. Policija je slučaj zatvorila vjerujući u ovu verziju događaja, no ne i Pip Fitz-Amobi (Emma Myers), sadašnja maturantica. Pip odlučuje pokrenuti vlastitu istragu i suočava se s mogućim opasnostima.

“Pet godina nakon nestanka učenice Andie Bell, Pippa Fitz-Amobi nastoji otkriti istinu o tome što se zapravo dogodilo. Iako je Sal Singh priznao ubojstvo prije nego što si je oduzeo život, Pip sumnja u njegovu krivnju i udružuje se s njegovim bratom Ravijem kako bi razotkrila pravi razlog tragedije. Ako Sal Singh nije ubojica, a pravi zločinac je još uvijek na slobodi, koliko će daleko otići da spriječi Pippu u otkrivanju istine?” piše u sinopsisu serije.

Serija je temeljena na istoimenom romanu Holly Jackson. Prva sezona sastoji se od šest epizoda, svaka u trajanju od 45 minuta, i prati događaje iz prve knjige. Adaptaciju serije potpisuje Poppy Cogan, dok režiju potpisuje Dolly Wells. Uz Emmu Myers, Indiju Lillie Davies i Rahula Pattnija, u seriji nastupaju Zain Iqbal, Asha Alice Banks, Henry Ashton, Carla Woodcock i drugi.

Šta kažu gledatelji?

Brzi uspon serije na prvo mjesto trendinga i pozitivne recenzije gledatelja sugeriraju da su očekivanja bila ispunjena. Recenzije su pozitivne: “Obrati su nepredvidivi, serija mi se jako svidjela, osobito glavna glumica”, “Ravi i Pip odlično se slažu”, “Knjiga mi se jako svidjela i radovala sam se seriji, no mogla je biti bolja. Općenito, dobra adaptacija, ali gluma je mogla biti bolja”, “Dinamično je, od mene čista desetka”, “Fantastična adaptacija”, poručuju gledatelji.