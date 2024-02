(Ne)opravdani strah: Šta žene misle o menopauzi i kako si možemo pomoći?

Menopauza je prirodan dio procesa starenja kod žena i obično se dešava između 45. i 55. godine života. Stoga je jako važno da znamo prepoznati simptome, koje hromonske promjene prate menopauzu, kada se trebamo i oko čega se trebamo posavjetovati sa ljekarom, jer željele mi to ili ne – menopauza vrlo često mijenja naš stil života.

Kako se žene osjećaju u vezi sa menopauzom, doživljamo li stigmu ili osjećamo nelagodnost kada govorimo o klimaksu, u desetoj epizodi podcasta „Taboo Show“ sa ginekologinjom Zumrom Begić govorili smo o ovoj neopravdano„tabu temi“ jer je riječ o sasvim prirodnom procesu.

Da nam kroz svoja iskustva i iskustva njima bliskih žena u tome pomognu, pozvali smo i čitateljice portala rtvslon.ba.*

Kroz iskustvo skoro tristotine žena koliko ih je učestvovalo u našem istraživanju, pokušali smo saznati koliko dobro žene razumiju pojam menopauze, koji su najčešći simptomi o kojima imamo infomracije, da li imamo dovoljno informacija o mogućim tretmanima i opcijama za ublažavanje simptoma, kako nam menopauza mijenja komunikaciju, odnose sa partnerom, pogled na samu sebe, zašto padamo u depresiju, zašto svaka druga žena osjeća strah u vezi sa klimaksom.

Znamo li šta je menopauza, a šta perimenopauza?

Sudeći prema rezultatima istraživanja oba pojma su nam poznata. Visok procenat, čak 84,5 posto žena zna šta je menopauza, dok, nešto manje, 72,6 posto žena zna šta označava pojam perimenopauza. Ali isto tako, 14, 2 posto žena smatra da zna šta znači menopauza ali da nisu sigurne da razmiju sve aspekte menopauze. Relativno visok procenat od 17,7 posto smatra da nisu sigurne na šta se sve pojam perimenopauze odnosi.

Kako prepoznati menopauzu?

Dame koje su učestvovale u našem istraživanju pitali smo koji simptomi menopauze su im najpoznatiji. Najviše žena – njih 22,3 posto smatra da je riječ o valunzima. Drugo mjesto zauzima promjena raspoloženja (20,1 posto), dok je za 18,3 % žena noćno znojenje simptom koji im je u menopauzi najpoznatiji. Za 17,5 posto žena najpoznatiji simptom ili pokazatelj menopauze su problemi sa spavanjem. Prema stavovima naših čitatljica da ste u menopauzi možete posumnjati ako primjetite suhoću vagine (11,4 posto žena) i probleme u sekusualnim odnosima, odnosno pad libida ili seksulane želje što smatra 9,1 posto žena.

Koje promjene u menopauzi su ženama najteže ili najizazovnije?

Valunzi i nesanica, prema iskustvu naših čitatljica, najteža su promjena koje žene doživljajvaju tokom menopauze (25,2% ispitanih), zatim naglo debljanje i nemogućnost održavanja željene tjelesne težine, potvrdilo je 22,5 posto ispitanih, depresija i anksioznost smatra 22,3 posto ispitanih, te emocionalna preosjetljivost i gubitak samopouzdanja – potvrdilo je 19,2 posto žena. Čak 66,8 posto žena doživjelo je emocionalne promjene, promjene raspoloženja ili depresiju uzrokovanu menopauzom!

Seksualni i partnerski odnosi u menopauzi

Iako nerado pričaju o sekusalnim odnosima, potrebama, navikama – čak 42,8 posto žena kaže da da su imale/imaju problem u sekusalnim odnosima tokom menopauze. Njih, 66,4 posto primjetile su pad libida ili seksulane želje, dok 18,9 posto nije sigurno (odnosno 11,9 posto) da su imale problema u seksualnim odnosima ili da su imale/imaju manju seksualnu želju. Polovina žena smatra da mušakrci u njihovim životima (partneri, supruzi) ne razmiju kroz šta prolaze tokom menopauze i ne pružaju im dovoljnu podršku! Drugih 50 posto ispitanih smatra da ih partneri samo djelimično razumiju (18,4 %), da ih potpuno razumiju (18 posto), odnosno da nisu sigurne da ih razumiju, što smatra 13,5 posto ispitanih žena.

Svaka druga žena osjeća strah ili zabrinutost u vezi sa menopauzom!

Prema razultatima našeg istraživanja, žene se plaše menopauze i to različitih aspekata i promjena koje nastaju u menopauzi. U ukpunoj sumi 60,7 posto žena naspram 34,7 posto ima neku vrstu straha ili zabrinutosti od promjena koje će doživjeti ili koje doživljavaju. Najviše se plašimo utjecaja menopauze na naše emocionalno zdravlje (24,8 % žena prema rezultatima istraživanja na www.rtvslon.ba), brinemo se zbog promjena u tijelu koje dolaze sa menopauzom (21,1%), plašimo se nepoznatog aspekta menopauze (10,3 posto), kao i zbog promjena u odnosu sa partnerom i okolinom (4,5 posto). Tek mali procenat od 4,5 posto žena koje su učestvovale u nažem istraživanju nije sigurno da li ima neku vrstu straha ili zabrinutosti u vezi sa menopauzom.

Kako si možemo pomoći (i kako nam okruženje može pomoći)?

Premda je riječ o sasvim prirodnom procesu u životu svake žene, sudeći prema rezultatima istraživanjama, menopauza je vrlo izazovan period koji kompleksno doživljavamo i koji sa sobom donosi brojne izazove. Čitateljice portala www.rtvslon.ba pitali smo i kako možemo ublažiti tegobe koje nam donosi menopuza. Najviše žena iskazalo je stav da bi kao samopomoć trebale odabrati promjene u životnim stilovima i navikama, prije svega u ishrani ili uvođenju tjelovježbe i to 44, 7 posto žena, 22,1 posto žena smatra da bi za ublažavanje tegoba pomoć trebale tražiti primjenom nekih alternativnih izbora (akupunkutra, biljni preprati i sl), 17,9% žena vjeruje u pomoć koja nam dolazi iz psihološke podrške bilo kroz psihoterapiju ili grupnu podršku. Na posljednjem mjesto po odabiru naših čitateljica je nadomjesna hormonalna terapija za koju je 13,8 posto ispitanih.

S druge strane, čak 46,3 posto žena smatra da im okruženje može pomoći ukoliko im pruži razumijevanje i toleranciju, za 15,4% žena najbolja pomoć koja može doći iz okruženja je pružanje emotivne podrške , 4,6 posto žena kaže da pomoć treba doći iz prilagođavanja radnog okruženja. Kao konkretan vid podrške okruženja žene su kazale da bi tablete/terapije za ublažavanje simptoma i tegoba menopauze trebale biti besplatne za sve žene, što vide kao odlično sistemsko riješenje!

Ipak, 32,9 posto žena smatra da je ključna podrška edukacija o menopauzi (čak 60,9 posto žena smatra da su u javnosti dovoljno ne govori o menopauzi, da se o menopauzi najviše informišu kroz internet članke i blogove – njih 46,2%, kroz razgovor sa prijateljicom ili porodicom 27,5 posto, kod zdravstvenih stručnjaka 14,1% te putem knjiga i časopisa – 11,9 posto). I žena i okruženja!

Zahvaljujući iskustvima žena i njihovim iskazanim stavovima da se o menopauzi mora više govoriti kao i da nam je nužna dodatna edukacija, RTV Slon je ovu temu odabrala za desetu epizodu podcasta „Taboo Show“. Epizodu možete pogledati na linku u produžetku teksta. Nadamo se da će vam razgovor koji slijedi pomoći i umanjiti zabrinutost u vezi sa menopuzom.

*Istraživanje smo provodili tokom januara, trajalo je tri sedmice, učestvovalo je 248 žena iz Bosne i Hercegovine u starosnim kategorijama od 50 do 59 godina života (52,2%), od 40 do 49 godina (43,7%) i u starosnoj kategoriji od 30 do 39 godina (3,2%). Ostali procenti se odnose na učesnice koje imaju manje od 30 ili više 60 godina.