Nezvanične informacije: Više osoba smrtno stradalo u poplavama u Jablanici

Prema nezvaničnim informacijama, više osoba je smrtno stradalo u poplavama u Jablanici.

Upućen je apel građanima da ne kreću na put prema Konjicu i Jablanici. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o proglašavanju stanja prirodne nesreće na području pogođenom poplavama uslijed obilnih padavina.

The M-17 road that is directly linking Sarakevo to Mostar has been washed away by flooding last night near Jablanica. Traffic completely halted.#Bosnia pic.twitter.com/4fu8oleWjk

