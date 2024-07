Nicholl: Centralna banka BiH danas je sigurna, stabilna i velika institucija

Centralna banka BiH danas je sigurna, stabilna i velika institucija i mislim da je poštovana u zemlji i inostranstvu – izjavio je danas Peter Nicholl, jedan od ključnih kreatora monetarnog sistema BiH i prvi guverner Centralne banke BiH (CBBiH) u periodu od 1997. do 2004. godine

Nicholl je danas u Sarajevu održao predavanje u Centralnoj banci BiH, a u razgovoru za Fenu prisjetio se svojih iskustava i najvećih izazova u rukovođenju Centralnom bankom BiH tokom njenog osnivanja i prvih godina rada.

– Uvijek je bilo teže razgovarati s političarima nego građanima. Nezavisna Centralna banka BiH funkcioniše po principu valutnog odbora (currency board) i jedna od prednosti jeste da je ono što morate uraditi jasno definisano u zakonu. Tako da često nisam morao ni razgovarati sa političarima, pa i nisam – naveo je Nicholl.

Najveći izazov sa kojim se suočio kada je stigao, kako je rekao, odnosio se na vrlo komplikovane finansijske aranžmane između tadašnje Narodne banke, zavoda za platni promet i Centralne banke u nastajanju. Uspjeli su riješiti te probleme, uspostavljeno je povjerenje, podrška i izazov je postao nova prilika.

Drugi problem koji je izdvojio Nicholl bio je u vezi dizajna prvih novčanica konvertibilne marke, a rješenje je pronađeno u modelu novčanica sa licima bh. književnika koje su nosile i njegov potpis. I danas, kako je rekao Nicholl, ti dizajni su gotovo isti, odnosno isti su likovi iz tog perioda i danas na novčanicama.

Njegov mandat obilježila su značajna dostignuća među kojima je uvođenje konvertibilne marke u opticaj koja je potisnula četiri valute koje su tada bile u upotrebi, te uspostava modernih platnih sistema.

Upitan čega se rado sjeti iz tog perioda, Nicholl je ispričao da su, otprilike u drugoj godini mandata njegova tri viceguvernera Ljubiša Vladušić, Dragan Kovačević i Kemal Kozarić, došli do njega i pozvali ga na obližnji teren da igraju fudbal, zajedno kao tim.

– Rekao sam im da sam pomalo star za to. Kada sam razgovarao sa svojom suprugom prenio sam joj da ovi ljudi sada idu da igraju na istom fudbalskom terenu u jednom timu i da su postali kolege. To je bio mali znak da sam ja formirao tim koji radi zajedno i to je bio momenat koji me je ispunio – ispričao je Nicholl.

Jedan od aktuelnih projekata CBBiH tiče se uključivanja Bosne i Hercegovine u Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA), u koji su uključene zemlje zapadnog Balkana i za koji CBBiH ima podršku EU.

– Iako nisam upoznat sa detaljima, uvijek vjerujem da je to važan korak i mislim da ne bi trebao biti težak korak za BiH jer ste već uključeni u evropska plaćanja. Pretpostavljam da se radi o uvođenju evropskih standarda i da će to ići lakše – dodao je Nicholl.

Nicholl je danas u penziji i kako kaže, piše za lokalni časopis na Novom Zelandu, kolumne i članke vezane za finansijske teme.

– Uz to radim nešto što sam trebao uraditi prije 20 godina. Pišem knjigu o svom iskustvu u BiH. Napisao sam oko 80 posto knjige i nadam se da ću je moći objaviti u BiH – rekao je Nicholl za Fenu.