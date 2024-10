Nikšić: Štetu ćemo sanirati, pozvat ću državnu koaliciju na sastanak

Premijer FBiH Nermin Nikšić izjavio je u Dnevniku D Federalne televizije da je na putu M17 uspostavljena potpuno komunikacija, riješeni su problemi koji postoje, međutim, upravo zbog akcija spašavanja ne puštaju saobraćaj, osim za interventna vozila.

Dodao je da bi Vlada FBiH danas trebalo da se donesemo odluku da po noći od sedam uvečer do sedam ujutro saobraćaj može odvijati slobodno, a da u narednih nekoliko dana, dok su u prilici da rješavaju situaciju, u toku dana ne bude saobraćaja.

Nikšić je naveo da će ta dionica puta M17 zahtijevati presvlačenje asfaltom i da je u ovom trenutku nasut onaj dio puta u Komadinovom vrelu koji je bio odnesen i probijena komunikacija ispod željezničkog nadvožnjaka koji je bio potpuno zatrpan kamenicama.

– Jučer smo imali jedan sastanak na kojem je bio direktor Željeznica, direktor Cesta Federacije i jedan od izvršnih direktora Autocesta. Razgovarali smo na temu i sanacije dionice M17, ali i ove dionice željezničke pruge. Moram reći da smo informirani kako je željeznička pruga od Konjica do Donje Jablanice potpuno u funkciji, kao i iz Mostara do ovog dijela u Komadinovom vrelu gdje je praktično prekid. Neće biti problem sanirati kad dođemo u fazu da saniramo – rekao je Nikšić.

Istakao je da je šteta ogromna i da je procijenjena na gotovo tri miliona samo infrastrukturno, pri čemu Željeznice svakim danom oko 270.000 KM gube zbog toga što ne ide transport.

– Mislim da smo našli način kako da taj dio riješimo, u komunikaciji smo i sa Svjetskom bankom. U startu je procjena bila tri do četiri mjeseca da to uspostavimo. Ne želim i ne smijem sad nešto biti preoptimističan, ali neće sigurno trajati toliko. Najgora, uvjetno rečena, varijanta je tri mjeseca, mislim da ćemo to smanjiti – kazao je Nikšić.

Kad su u pitanju privredni objekti federalni premijer je naglasio da je svako radno mjesto je isto važno za Vladu, bilo da je u javnom ili privatnom sektoru.

– Danas smo razgovarali da premijer, odnosno ministar obrta i poduzetništva izađu ujutro, ako već nisu danas, sa javnim pozivom da se prijave sve kompanije koje su pretrpjele štetu. Budžet je, nažalost, ograničen u situaciji kad je već skoro kraj godine, kad su značajna sredstva i potrošena. U svakom slučaju ćemo pokušati da iznađemo određena sredstva za očuvanje radnih mjesta, da pomognemo tim kompanijama da se vrate u normalan proces proizvodnje – naveo je Nikšić u sinoćnjem intervjuu.

Dodao je da postoji i interes Evropske unije da pomogne te da to ne bi smjelo biti vezano za bilo kakvu politiku, za bilo kakve političke odluke.

– I činjenica da smo otvorili pregovore stvorila nam je određene pretpostavke. Imamo jako puno komunikacija. Prije par dana sam bio i sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem, koji je praktično zatrpan tim pozivima i ponudama. Siguran sam da će Evropa pokazati u ovom trenutku solidarnost. Naravno, ne treba zaboraviti ni zemlje regiona – rekao je Nikšić.

Podcrtao je da su na području općina Jablanice i Konjica još uvijek u toku akcije spašavanja i traženja nestalih, dok je u tri općine Srednjobosanskog kantona – Fojnici, Kreševu i Kiseljaku – u toku raščišćavanje i sanacija nekih stambenih, infrastrukturnih i drugih objekata.

Poručio je da će institucije pomoći porodicama koje su ostale bez svojih domova te da je imao priliku da komuniciram s njima i da čujem kroz kakve traume prolaze.

– Naravno da ima nekoliko stvari kroz koje moramo proći i tražiti. Jedan je da tražimo neke lokacije na kojima ćemo ljudima omogućiti da ponovo izgrade, odnosno da država pomogne, da li sa montažnim objektima, da li bi oni htjeli sad da rade neke nove objekte ili tamo gdje to nije moguće, gdje imamo druge načine, da se pronađu lokacije, izgradi stambena zgrada gdje bi ljudi bili zbrinuti i imali krov nad glavom i na neki način osjetili sigurnost da im se bar ova kataklizma i ovo što se desilo ne može ponoviti – rekao je Nikšić.

Osvrćući se na izbore naglasio je da su, zavisno od jednog do drugog dijela Bosne i Hercegovine, pokazali da “ono što je nekakva naracija bila, izdaje Trojke nekakvih nacionalnih interesa, negdje pokazalo da je pala na plodno tlo a negdje nije”.

– Svi imaju razloga da se nečim pohvale, kao što svi mogu biti nečim nezadovoljni. SDP je ušao u ove izbore sa 208 vijećničkih i odborničkih pozicija. Trenutno smo na nekih 235, nisu još svi rezultati izbrojani, pretpostavljam da ćemo doći do nekih 250 mandata, a to je rast od nekih 25 posto, i s tim rezultatom moramo biti zadovoljni. Mi ćemo napraviti svoju analizu, odgovoriti potrebnim mjerama i siguran sam da već na sljedećim izborima i Gračanica i Gradačac će ponovo imati rezultat kakav su i dosad imali kad je u pitanju SDP – tvrdi Nikšić.

Odgovarajući na komentare lidera SDA Bakir Izetbegović koji je kazao da su ovi izbori pokazali da će SDA na sljedećim izborima pomesti Trojnu, Nikšić je rekao da nema bojazan od toga.

– SDA, osim Travnika, koji je podijeljen grad, nema veće sredine u kojoj su vlast. Njima želim da se oporave i da shvate da se može i u opoziciji biti konstruktivan i da rade i bar podrže ono što je u interesu građana – dodao je Nikšić.

Istakao je da ne vjeruje da postoji mogućnost da BiH ostane bez tog novca od Plana rasta za sva vremena i da on bude podijeljen drugim državama, ali što više vrijeme prolazi, naravno da niko neće čekati nas na tome.

Dodao je da će Trojka pozvati i HDZ i SNSD i njihove partnere na sastanak u utorak.

– Iskreno se nadam da ćemo uspjeti riješiti ova otvorena pitanja. Znate da od 113 mjera, 111 imamo dogovorenih. Ostala su dva pitanja. Pitanje Ustavnog suda i sjedišta Vrhovnog suda. Mislim da je Trojka uradila sa svoje strane određene kompromise. Naravno, ne možete ni doći sa pozicije – bit će onako kako ja hoću ili neće biti nikako. Ako ne razgovarate, onda nema ni šanse da nešto dogovorite – izjavio je Nikšić.