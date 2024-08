NLB Banka Sarajevo i Mastercard: Započnite novu školsku godinu uz pogodnosti kartičnog plaćanja

Sa povratkom u školu i novom školskom godinom na pragu, vrijeme je da se fokusiramo na nove prilike za sticanje znanja i dobrih navika. U susret ovom važnom periodu, NLB Banka Sarajevo, u suradnji sa kompanijom Mastercard, pripremila je posebnu promotivnu kampanju.

Promotivna kampanja donosi do 20% popusta prilikom jednokratnog ili obročnog plaćanja NLB Mastercard kreditnim karticama kod odabranih trgovaca, uključujući i pojedine online trgovine. Promocija traje od 15. augusta do 30. septembra ili do isteka sredstava za promociju.

Pronađite modernu i ugodnu odjeću i obuću, kao i ostalu sportsku opremu u prodavnicama Intersport, MBike shop i Bracom, gdje vas očekuju popusti od 15% do 20%. Nove sveske, knjige i ruksake pronađite u knjižarama Svjetlost, Exclusive kao i prodavnici Elkom Vitez gdje vas očekuje od 10% do 20% popusta.

Kako bi školarci spremno dočekali školsku godinu, omogućeno je i od 15% do 20% popusta na računare, laptope ostalu tehniku kod partnera Imtec, Domod i AT Store. Za sve ostale potrepštine omogućen je popust do 20% u Zeka baucentrima.

Napominjemo da, NLB Banka Sarajevo u suradnji sa kompanijom Mastercard od početka godine nudi i popuste za plaćanje mjesečnih članarina u teretanama Avalon Sports & Health Club u Sarajevu u Forma Gym u Tuzli gdje je također moguće iskoristiti do 20% popusta.

Pored toga, za sve klijente koji naprave minimalno jednu transakciju kod bilo kojeg trgovca (neovisno o trgovcu koji je uključen u promotivnu kampanju) online ili na POS terminalu u toku promotivnog perioda za svoje mališane dobijaju kutiju za hranu, raspored časova i prijedlog zdravih užina koje mogu nositi sa sobom u školu. Ova pogodnost vrijedi za prvih 100 klijenata koji se jave Banci sa dokazom o izvršenoj transakciji.

Pođite sa vašim školarcima u kupovinu ili brzo i jednostavno obavite online kupovinu uz NLB Mastercard Charge i Revolving kartice. Više detalja o asortimanu, prodajnim mjestima i pogodnostima pronađite na web stranici www.nlb-fbih.ba/zivotjeskola

U duhu ove promotivne kampanje, povratka u školu i promovisanja zdravog života, najavljujemo da će NLB Banka Sarajevo biti glavni sponzor NLB Sarajevo polumaratona, trke koja će se dogoditi 22. septembra i na kojoj vas i vaše mališane očekuje pregršt zabavnog sadržaja, kao i pogodnosti za NLB klijente. Prijaviti se za maraton moguće je putem linka.