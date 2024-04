Nogometašice BiH u Portugalu večeras otvaraju kvalifikacije za EURO 2025

Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Leiriji protiv Portugala otvara kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u Švicarskoj 2025. godine, u kojima će ih voditi novi selektor, Selver Hodžić. Utakmica se igra na stadionu “Dr. Magalhães Pessoa” od 21.45 sati.

“Zmajice” se će se takmičiti Ligi B, u grupi B3, u kojoj su još Portugal, Sjeverna Irska i Malta, a već 9. aprila u Trening centru NSBiH u Zenici igraju i protiv Sjeverne Irske.

Selektor Hodžić zbog povreda u ovom ciklusu neće moći računati na povrijeđenu kapitenicu Milenu Nikolić, zatim Enu Taslidžu te Selmu Kapetanović pa će u ulozi kapitena kvalifikacije otvoriti Melisa Hasanbegović, koja igra za portugalsku Bragu.

– Dosta sam zadovoljan, više nego sam i očekivao. Ekipa je motivisana i svi radimo onako kako želimo mi u stručnom štabu. Djevojke su motivisane i dat će sve od sebe, a što nam je i vrlo važno – kazao je selektor Hodžić. S načinom igre domaćina, kazao je, proteklih su danas upoznali sve igračice.

– Vidjele su na šta moraju paziti i koja defanzivna rješenja imamo za njihovu igru. Važno je da smo kompaktni, da smo agresivni i da želimo da trčimo jedna za drugu i više nego što možemo, a možemo puno – dodao je Hodžić, koji vjeruje da imaju svoju šansu.

Selektor Hodžić na spisku za prve dvije utakmice ima sljedeće igračice: Jelena Gvozderac (ŽNK Emina), Envera Hasanbegović (SFK 2000 Sarajevo), Nikolina Todorić (ŽNK Iskra), Ena Šabanagić (Fomget GSK, Turska), Emma Veletanlić (Kolding IF, Danska), Melisa Hasanbegović (SC Braga, Portugal), Amela Kršo (SFK 2000 Sarajevo), Chloe Japić (University of Virginia, SAD), Gloria Slišković (FC Juventus, Italija), Marija Aleksić (Beşiktaş JK, Turska ), Marija Ana Milinković (FC Inter, Italija), Una Rankić (ŽFK Leotar), Elma Smajić (DVTK, Mađarska), Aida Hadžić (Trabzonspor, Turska), Emina Ekić (Melbourn City, Australija), Sydney Japić (University of Alabama, SAD), Mejrema Medić (ŽNK Osijek, Hrvatska), Selma Pajazetović (FC Dornbin Ladies, Austrija), Minela Gačanica (SFK 2000 Sarajevo), Maja Jelčić (FC Inter, Italija), Alma Krajinić (SFK Sarajevo) i Elma Husić (Emina).

Kvalifikacije se igraju po novom sistemu, sličnom takmičenju u proteklom, prvom izdanju UEFA Lige nacija za žene. U kvalifikacijama učestvuje 51 reprezentacija, a igrat će se u ligama A, B i C te podijeljenim u grupe.

Direktan plasman na završni turnir EURO-a ostvarit će samo dvije najbolje ekipe iz svake grupe u Ligi A, zatim domaćin EP-a Švajcarska. Preostalih sedam reprezentacija nastup će tražiti kroz dvije faze baraža.

U prvoj fazi će se sastati trećeplasirane i četvrtoplasirane selekcije iz grupa iz Lige A, sa pet prvoplasiranih i tri najbolje drugoplasirane reprezentacije iz grupa u Ligi C.

Također, u prvoj fazi baraža sastat će se i prvoplasirane te dvije najbolje drugoplasirane ekipe iz grupa u Ligi B, koje će igrati sa dvije slabije drugoplasirane i trećeplasirane selekcije iz grupa iz Lige B.

Pobjednici prve faze baraža idu u drugu fazu, u kojoj će se, nakon doigravanja, dobiti i preostalih sedam reprezentacija koje će igrati na EP-u 2025. Kvalifikacije se završavaju u julu ove godine, a žrijeb za baraž biće obavljen 19. jula.

Prva faza baraža igra se krajem oktobra, a baraž će se okončati utakmicama druge faze, koje se igraju krajem novembra i početkom decembra ove godine. Učinak u kvalifikacijama odredit će i raspored za iduću sezonu UEFA Lige nacija. Evropsko prvenstvo za žene održaće se u Švicarskoj od 2. do 27. jula 2025. godine.