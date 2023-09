Nogometašice BiH u Zenici počele pripreme za nastup u prvom izdanju UEFA Lige nacija B

Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se danas okupila u Trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici, sprema se za nastup u prvom izdanju UEFA Lige nacija, u kojoj će igrati u grupi 4 Lige B.

U istoj su grupi još i Češka, Bjelorusija i Slovenija, a BiH će ovo takmičenje otvoriti gostujućom utakmicom protiv Bjelorusije, koja će se 22. septembra igrati u mađarskom Gyoru. Prvu utakmicu na domaćem terenu igrati 26. septembra protiv Slovenije u TCNSBiH u Zenici (16.00 sati).

– Liga nacija nudi nam neke velike mogućnosti da pokušamo sebi stvoriti neke preduslove i bolju poziciju za ono što želimo – plasman na evropsko prvenstvo. Nalazimo se u B diviziji, u grupi gdje su mnogo kvalitetne reprezentacije, ali i mi smo tu zato što imamo kvalitet i što su naši dosadašnji rezultati, kada je u pitanju kvalifikacioni ciklus, doveli tu.

Samim tim, ono što prije svega želimo, je da osvojimo što više bodova u narednim utakmicama, pogotovo u ove dvije koje nam slijede – kazala je na današnjoj pres-konferenciji u Trening centru NSBiH u Zenici bh. selektorica Samira Hurem.

Naglasila je kako su protivničke ekipe kvalitetne, ali da ona više voli što igraju protiv ekipa “koje su bolje od nas, koje su jače”.

– To nam je jako bitno za razvoj naše igre, za podizanje kvaliteta igre…Radujem se nastupima i mi jedva čekamo ono što slijedi narednih dana…Nema laganih protivnika. Mi smo fokusirani na tu prvu utakmicu. Analizirali smo, pripremili smo sve što trebamo prikazati, ali najviše treba da vodimo računa o sebi i da isplaniramo našu igru. Sve ekipe igraju dobro, svi su dobro organizovani. Imena država ne govore ništa – kazala je Hurem.

Napomenula je kako su protiv Velsa igrale baraž za plasman na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, koje je igrano u Australiji i Novom Zelandu, pa sada očekuje da poslije utakmica baraža nastave rasti kao tim.

Ove će im utakmice, dodala je, poslužiti za uigravanje te da se, kao i druge selekcije sa Balkana i srednje Evrope, raduju što će imati priliku da, kao i muške selekcije, igraju Ligu nacija.

Sve pozvane igračice, dodala je, odazvale su se pozivu za ovo okupljanje, ali će tek večeras biti u kompletnom sastavu.

– Prije svega, naša kapitenka (Milena Nikolić) je tu. To je za nas najvažnija stvar. Ponovo je s nama i Amela Kršo. To su naše najbolje igračice. Danas očekujemo dolazak naših mladih igračica iz Italije. Znate da su nedavno Maja Jelčić i Glorija Slišković potpisale za Juventus i Inter. To se jeste desilo nedavno pa ne možemo, sada, očekivati brzu transformaciju njihove igre, ali one su sada tu gdje jesu. Osim njih dolaze i Ena Taslidža, koja igra u Njemačkoj. Mlade igračice Andrea Gavrić, Mejrema Medić… Sve su raspoložene i jedva čekaju da počnu utakmice – poručila je Hurem.

Kapitenica Milena Nikolić vjeruje kako će dobro ući u novi ciklus i novo takmičenje, koje otvaraju protiv Bjelorusije.

– Atmosfera u ekipi stvarno je super. Cure su raspoložene da rade i da se maksimalno pripremimo za predstojeće utakmice, a nadamo se da ćemo ostvariti naše ciljeve; da ćemo odigrati dvije dobre utakmice. Nadamo se da ćemo zabilježiti i dobre rezultate – kazala je Nikolić.

Najavila je da će im naredne utakmice poslužiti da se razviju kao tim te da oforme homegenu grupu, koja će u budućnosti praviti bolje rezultate. Žao joj je, istakla je, što s njima nisu sestre Hasanbegović (Envera i Melisa), što je oslabilo ekipu, ali će mlađe igračice nadomjestiti njihov izostanak.

Zadovoljstvo zbog novog okupljana i sudjelovanja u aktivnostima najboljeg i podmlađenog bh. tima izrazila je i Amela Kršo, koja je izrazila nadu kako će “svi zajedno odgovoriti zadatku” koji je pred njima.

– Nadam se da će se mlade igračice uklopiti u naš tim. Isto tako, mislim da ćemo dobro otvoriti Ligu nacija i nadam se pobjedi – kazala je Kršo. Naglasila je kako prvo žele da riješe utakmicu protiv Bjelorusije pa će tek nakon toga razmišljati o Slovenkama.

Na spisku za prve dvije utakmice nalaze se: Jelena Gvozderac (Emina), Indira Faković (SFK 2000 Sarajevo), Envera Hasanbegović (SFK 2000 Sarajevo), Ena Šabanagić (Fomget GSK, Turska), Andrea Gavrić (1. FC Köln, Njemačka), Selma Kapetanović (Al-Ula, Saudijska Arabija), Amela Kršo (SFK 2000 Sarajevo), Elma Smajić (Diósgyőri VTK, Mađarska), Gloria Slišković (Juventus, Italija), Marija Ana Milinković (SFK 2000 Sarajevo), Zerina Piskić (SFK 2000 Sarajevo), Dajana Spasojević (SFK 2000 Sarajevo), Marija Aleksić (Beşiktaş JK, Turska), Aida Hadžić (Trabzonspor, Turska), Una Rankić (Leotar), Merjema Medić (Osijek, Hrvatska), Sofija Krajšumović (Crvena Zvezda, Srbija), Ena Taslidža (Turbine Potsdam, Njemačka), Emina Ekić (Racing Louisville, SAD), Elma Husić (Emina), Maja Jelčić (Inter, Italija), Milena Nikolić (Basel, Švajcarska), Minela Gačanica (SFK 2000 Sarajevo).

BiH će 27. oktobra igrati na domaćem terenu protiv Češke, protiv koje će u gostima igrati već 31. oktobra, dok će uzvratni meč protiv Slovenije u gostima igrati 1. decembra. Petog decembra ugostit će Bjeloruskinje, čime će i okončati ovo takmičenje.