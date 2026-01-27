Ministarstvo zdravstva i pacijenti traže hitnu reakciju Tužilaštva KS zbog slučaja Northwestern Medical Center

Federalno ministarstvo zdravstva i predstavnici pacijenata zatražili su hitnu reakciju Tužilaštva Kantona Sarajevo kako bi se osigurala zaštita embrija i biološkog materijala nakon zatvaranja privatne zdravstvene ustanove Northwestern Medical Center u Sarajevu.

Federalni ministar zdravstva dr. Nediljko Rimac danas je, zajedno sa saradnicima i predstavnikom Komisije za biomedicinski potpomognutu oplodnju, održao sastanak s predstavnicima grupe pacijenata koji su tokom dana organizirali proteste zbog, kako navode, neizvjesne sudbine embrija i biološkog materijala.

Na sastanku je usaglašen stav da je neophodno hitno i odlučno postupanje nadležnih institucija kako bi se zaštitila prava pacijenata i spriječile eventualne štetne posljedice. Dogovoreno je da se Federalno ministarstvo zdravstva i predstavnici pacijenata zajednički obrate Tužilaštvu Kantona Sarajevo, od kojeg se očekuje da u okviru svojih nadležnosti što prije izda nalog za postupanje i omogući konačno i sigurno rješavanje ovog pitanja.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva podsjećaju da su nadležne institucije reagirale nakon što je Northwestern Medical Center prestao s radom i bio zatvoren od strane vlasnika, čime su embriji i biološki materijal ostali bez stručnog nadzora. Nakon toga, Federalna uprava za inspekcijske poslove izdala je obavezujući nalog kojim je određeno privremeno zbrinjavanje embrija i biološkog materijala u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Iz Ministarstva ističu da će svi daljnji koraci biti poduzimani isključivo s ciljem zaštite biološkog materijala i embrija, te da će postupati u skladu s odlukama nadležnih organa, o čemu će javnost biti pravovremeno informisana.