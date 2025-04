Nova penzionerska stranka podnijela krivične prijave protiv više osoba

Nova penzionerska/umirovljenička stranka Tuzla saopćila je da je Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo podnijela krivičnu prijavu protiv više zvaničnika i tijela, među kojima su premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, ministar finansija Toni Kraljević, ministar zdravstva Nediljko Rimac, kao i članovi Udruženja poslodavaca FBiH, pojedini rukovodioci zavoda te nepoznate osobe.

U nastavku prenosimo saopćenje stranke u cijelosti bez uredničkih intervencija:

“Nova penzionerska/umirovljenička stranka Tuzla, Kanonalnom tužilaštvu Sarajevo predala je Krivičnu prijavu protiv Vlade F BiH – premijera Nermina Nikšića, ministra finansija Toni Kraljevića, ministra zdravstva Nediljka Rimca I drugih. Ista Prijava se odnosi I na Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma parlamenta F BiH – Admir Čavalić drugi, potom UO “Udruženja poslodavaca F BiH” – Safudina Čengića, Adnana Smailbegovića I drugih, zatim protiv nekoliko rukovodilaca zavoda F BiH i kantona, te N.N lica.

Prijava je podnešena što su Vlada F BiH – premijer Nikšić i ministri, postupajući zajedno sa UO Udruženja poslodavaca F BiH, morali znati da nisu nadležni za donošenje uredbi sa zakonskom snagom u mirnodopskom periodu. Inače, donešene su četiri urebe o isplatu pomoći zaposlenim od strane poslodavaca. Pri donošenju uredbi svjesno su izbjegnute procedure određene članom 48. stav dva, te članovima 81. 82. i 83. Pravila i postupka za izradu zakona i drugih propisa F BiH, donešenog od Predstavničkog doma F BiH i suprotno Amandmanu IVB3.9. Ustava F BiH I čl. 18. Zakona o Vladi F BiH.

Federalni ministar finansija Toni Kraljević donio je nezakonitu dopunu Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, na način da su u članu 10. stav jedan Pravilnika uvedene nove alineje e. i f. kojim su nezakonite i protuustavne uredbe navedene pod a. i b. podvedene pod “prihode koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti” te je na taj način ministar dohodak iz spornih uredbi “odredio neoporezivim dohotkom”, pa je budžetu F BiH nanešena šteta od milijardu maraka.

Po tim uredbama isplaćivane su “pomoći” zaposlenim u 2023. i 2024. godini zaposlenim u firmama, javnim preduzećima i ustanovama, pa čak rukovodiocima zavoda do 5.288 maraka , a omogućeno je da se do 31.07.2025. godine nezakonito i protuustavno isplaćuje mjesečni iznos do 450 KM. Kada se sve sabere I oduzme, od 01.01. 2024. do 31.07.2025. uredbama je omogućeno da se zaposlenim u firmama, javnim preduzećima I budžetskim ustanovama – pa i direktorima isplati “pomoć” do 8.438 maraka.

Na taj način, uredbama su svjesno izbjegnute zakonske obaveze uplate doprinosa za penzijsko-invalidsko, te zdravstveno osiguranje, kao i porez na dohodak pri isplati plata I naknada, kako je to odredjeno Zakonom o doprinosima I Zakonom o dohotku u F BiH. To je čin svjesnog slabljenja i urušavanja fondova penzijsko-invalidskog I zdravstvenog osiguranja F BiH, te onemogućavanja optimalnih prava korisnika tih fondova. Drugim riječima, mirovine su manje, a liječenje gradjana oskudnije, navodi se u saopćenju Nove penzionersko/umirovljeničke stranke Tuzla” – stoji u saopćenju.