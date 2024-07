Obilježavanje 29. godišnjice genocida u Srebrenici širom BiH

Ove godine navršava se 29. godišnjica genocida u Srebrenici, kada je više od osam hiljada Bošnjaka ubijeno u Sigurnoj zoni UN-a tokom jula 1995. godine. U cijeloj Bosni i Hercegovini održavaju se programi i aktivnosti u znak sjećanja na nevino stradale žrtve.

Početkom jula širom Bosne i Hercegovine počinju programi i manifestacije posvećene obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Na hiljade ljudi iz različitih dijelova svijeta će 11. jula doći u Potočare i odati počast stradalima. Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula, pripremio je brojne aktivnosti. Jedna od njih je Marš mira koji kreće 8. jula iz Nezuka kod Sapne.

„Trenutno evo možemo reći da je sve spremno za ovogodišnji Marš mira na kojem se očekuje oko pet hiljada učesnika. Mi već sada imamo sigurno blizu tri hiljade prijavljenih.Naravno i ove godine ćemo imati sve one maratonce koji dolaze u Potočare 10. jula. Od maratona bajkera, maratonaca iz Vukovara, imamo i maratonce iz Austrije, quad maratonce, bicikliste i tako dalje“ kazao je Adem Mehmedović predsjednik Pododbora za medije Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula.

Već deset godina i Tuzla se prisjeća srebreničkih žrtava. Ove godine, po prvi put program zajednički organizuju javne ustanove, institucije i nevladine organizacije od 1. do 10. jula. Prvi događaj je izložba fotografija ”Mrtvare” koja je otvorena u BKC-u Tuzlanskog kantona u ponedjeljak i traje do 10. jula.

„Pored ove izložbe, koncept obilježavanja je da ponudimo građanima sve ono što na neki način ulazi u kulturu sjećanja. Ovo je dokumentarna izložba, fotografija, naravno tu su i knjige koje tretiraju Srebrenicu. Također, trećeg je knjiga od Husejnovića „Bili smo samo djeca“ i osmog jula „Nebeska Srbija: Od mita do genocida. Tu je i nezaobilazna mimohod šetnja, i završna manifestacija“. rekao je Benjamin Bajrektarević, stručni saradnik za fundus umjetnina i kulturnu baštinu BKC-a TK.

Izložba ”Mrtvare” otvorena je ove godine i u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku, gdje se također obilježava godišnjica genocida, prvi put nakon usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Centar za razvoj, kulturu i sport u Vozući organizuje program ”Dani sjećanja na žrtve genocida” po prvi put. Aktivnosti počinju u četvrtak kada je planiran doček učesnika Marša mira koji pješače iz Tešnja ka Potočarima, te u večernjim satima predstavljanje knjige ”Srebrenica – zaboraviti ne smijem, halaliti neću” Hasana Hasanovića. I ove godine, Vozućani odlaze na Marš mira, a put Potočara će njih 25, među kojima su očevi sa kćerima i sinovima.

”Naš cilj je da odamo počast ubijenima u genocidu u Srebrenici u julu ’95 godine. Šestog jula imamo predstavljanje pobjednika literarnog rada. Oni koji su se prijavili na Konkurs za najbolji litetarni rad o temi Srebrenica. Moram kazati da smo iznenađeni da je na našu mail adresu stigao veliki broj radova iz cijele BiH, od Mostara, Cazina, preko Srebrenice do Hadžića, Breze i sl.” istakao je Adnan Ćebić sekretar Centra za razvoj, kulturu i sport.

Udruženje ”Biti novinar” iz Tuzle 10. jula, peti put za redom će dodijeliti novinarsku nagradu ”Nino Ćatić” u čast ubijenog srebreničkog novinara i reportera.

”Jedan od prijedloga je bio da to bude deseti juli svake godine, jer to podsjeća na posljednji Ninin izvještaj iz Srebrenice, gdje je on kroz svoj izvještaj najavio šta se sve dešavalo i šta će se sve desiti ’95.“ dodao je Mehmedović.

Počast žrtvama genocida odaje se u cijelom svijetu na različite načine, a organizatori očekuju mnogobrojne zvanice i posjetioce u Potočarima 11. jula.