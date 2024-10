Obilježena 81. godišnjica oslobođenja Tuzle

Na današnji dan 1943. godine Tuzla je postala najveći oslobođeni grad od fašista. Taj događaj predstavio je prekretnicu u II Svjetskom ratu na ovim prostorima. Obilježavanjem ovog datuma grad soli prisjetio se doprinosa koji je dao u narodnooslobodilačkoj borbi.

2. oktobra 1943. godine, partizanske jedinice oslobodile su Tuzlu od fašističkog okupatora. Tuzla je tada postala najveći oslobođeni grad u Jugoslaviji i okupiranoj Evropi. Danas, osam decenija kasnije, Tuzla ponovo predstavlja simbol antifašizma i očuvanja ljudskih vrijednosti.

„Za nas i za BiH je bitno, za nacionaliste je opasno, jer je Tuzla jedini grad u BiH koja nije odustala od svečanog obilježavanja datuma oslobođenja iz 2. sv. Rata.“ istakao je Zlatko Dukić, predsjednik SABNOR-a TK.

Kako bi sačuvali i njegovali vrijednosti antifašizma, potrebno ih je prenositi na mlađe generacije. Samo na taj način, možemo živjeti ideju slobode i jedinstva među ljudima, smatraju nadležni.

„Tuzla je nešto što ima posebno mjesto u historiji BiH a evo rekao bi i Evrope. Ovo što imamo kao njegovanje vrijednosti antifašizma, multietničnosti, bogatstva različitosti kakvo imamo u Tuzli, smatram da treba biti primjer mnogim sredima u BiH“ rekao je Nermin Nikšić premijer FBiH.

Duh solidarnosti i borbenosti Tuzlanki i Tuzlaka opstao je i kroz druge nesreće koje su zahvatile našu državu, zbog čega je Tuzla ostala simbol slobodarskog grada. Ipak, mnogi se plaše, da se Bosna i Hercegovina godinama postepeno udaljava od ideje antifašizma, koja je stub Evrope i Evropske unije.

„Mi bježimo od nečeg na čemu počiva EU i to moram reći, na idejama antifašizma. I zato smo se borili, da u našem ustavu BiH, piše da smo na idejama antifašizma, jer je to ideja koja se borila protiv nejednakosti, za neku slobodu svakog pojedinca, za one vrijednosti koje smo mi nažalost u ovom vremenu izgubili, da budemo pošteni, solidarni, empatični“ kazao je Vehid Šehić predsjednik Foruma građana Tuzla.

Svečanim polaganjem cvijeća obilježen je još jedan 2. oktobar, dan kada su Tuzlaci dokazali da udruženi mogu pobijediti i ono najgore zlo.