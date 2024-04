Obilježeni dani Šekspira, poznavanje engleskog jezika otvara mnoga vrata u budućnosti

Ljubav prema čitanju Sanja je otkrila još u osnovnoj školi i to kroz lektire. No, iz bogate literature koju je do sada pročitala najdraža joj je Šekspirova ljubavna tragedija „Romeo i Julija“.

“Također neke svoje prijatelje tjeram da čitaju jer je to dobra osobina i kao hobi je a i drugi su se radi mene počeli pronalaziti u knjigama” Sanja Kantić, učenica gimnazije “ismet mujezinović” Tuzla

Kada god pomisli na nju kaže, suze joj naviru na oči. Zbog toga, priča nam, i drugima priča o ljepoti čitanja i tome kako je to ključ koji otvara vrata uspjeha kako bi probudila njihovu svijest.

„ Iskreno danas je podcijenjeno čitanje jer se djeca boje da priznaju društvu da će radije sjediti kući i čitati nego izaći u grad, tako da ne treba se toga bojati i treba čitati knjige“, rekla je za RTV Slon Sanja Kantić, učenica Gimnazije „Ismet Mujezinović“ Tuzla.

S tim se slaže i Rejna koja osim što voli čitati voli i da glumi. Inspiracija su joj Šekspirova djela.

“Bilo je novo iskustvo, malo teško ali mislim da sam imala priliku da dosta toga naučim” Rejna Antić, učenica Gimnazije “Ismet Mujezinović” Tuzla

Posebno je raduje to što je imala priliku interpretirati njegov monolog i to na stranom jeziku. Izazovno, ali kaže lijepo iskustvo.

„ Držati monolog na engleskom jeziku baš je lijepo iskustvo. Jer je to totalno drugačije da govorim monolog na stranom jeziku “, istakla je u izjavi za RTV Slon Rejna Anić, učenica Gimnazije „Ismet Mujezinović“ Tuzla.

A priliku za nova znanja imali su i učenici iz 16 osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Svi oni učestvovali su na smotri upriličenoj u okviru projekta Dani Šekspira koji već dvije godine organizuje Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla.

„ Iz prostog razloga što smo željeli da ih potaknemo da pokušaju i oni glumiti jer naši učenici godinama pokušavaju Šekspira staviti na scenu i super im je to interesantno, što imaju priliku da govore engleski jezik u takvom obliku pa smo i osnovce željeli da potaknemo na takve aktivnosti“, mišljenja je Amra Đapo, koordinatorica projekta „Shakespeare Day“.

Da je poznavanje engleskog ili bilo kojeg drugog stranog jezika važno, moglo se jasno čuti na ovoj manifestaciji. Svi su složni u jednom a to je da poznavanje jezika otvara mnoga vrata u budućnosti.

„ Poznavanje stranih jezika je jedan od preduslova dobrog obrazovanja, preduslov dobre komunikacije pogotovo u svijetu gdje je ta komunikacija sve brža“, navodi Amela Zaimović, direktorica JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla.

„ I što im omogućava da budu spremni da rade i da se obrazuju u različitim okolnostima“, smatra Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Dodatnu čar ovom događaju dala je posjeta ambasadora Velike Britanije u Bosni i Heregovini.

Posebno je istakao ljepotu tuzlanske multietničnosti i važnost učenja i razumijevanja engleskog jezika.

„ Iako i sam želim naučiti različite jezike mislim da samo po sebi govori koliko je Engleski jezik bitan i činjenica da sam danas ovdje da vidim umijeće i znanje iz prve ruke učenika iz Tuzle i okoline u primjeni tog jezika i njihovoh poznavanja Šekspira“, istakao je NJ.E. Julian Reilly, ambasador Velike Britanije u BiH.

Svjetski dan knjige i autorskih prava proglašen je 1995. godine na Glavnoj skupštini UNESCO-a kao simbolični datum u svjetskoj književnosti jer je upravo na ovaj datum preminuo William Shakespeare.