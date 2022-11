Obilježeno stotinu godina od rođenja hafiza Abdulah-ef. Budimlije

Muftijstvo tuzlansko danas je nizom sadržaja obilježilo stogodišnjicu rođenja istaknutog alima hafiza Abdulah-ef. Budimlije.

Na okruglom stolu pod nazivom “Hadži hafiz Abdulah-ef. Budimlija – život i djelo”, koji je održan u Centru za kulturu u Bijeljini, govorili su muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, dr. Sead-ef. Seljubac, dr. Nusret-ef. Isanović, dr. Ahmed-ef. Hatunić i prof. Emir Musli.

– Većina nas ovdje prisutnih smo savremenici hafiza Abdulah-ef. Budimlije, a to znači da s ponosom govorimo o hafizu Budimliji kao našem učitelju. S ponosom govorimo da su se u našem narodu rađali sinovi poput njega. Ta činjenica nam donosi nadu u ovom vremenu i budućnosti. Hafiz Budimlija je na svakom mjestu i u svakom vremenu bio vjerodostojna ličnost, čvrstog, stabilnog karaktera i lijepe riječi. Bio je neposredan, srdačan i blizak sa svim generacijama, a to je osobenost koju je teško naći kod ljudi. Svojom porukom je uvećavao nadu kod ljudi, privlačio ih je i nije udaljavao ljude, niti od sebe niti od vrijednosti koje je svjedočio i kojima je pozivao – kazao je muftija tuzlanski dr. Vahid ef. Fazlović.

Kako je naveo, hafiz Budimlija imao je svoje protivnike među onima koji nisu voljeli istinu i pravi put, nisu voljeli vjerodostojne i ugledne ljude tako da je on iskusio posljedice svoje postojanosti u istini na pravom putu.

-Bio je u zatvoru, podnosio patnje i tegobe, ali nikada se na njemu nije moglo vidjeti da je posustao. On je istinski sin našega naroda, Islamske zajednice, Bosne i Hercegovine. Naš narod se ponosi hafizom Budimlijom. Svakim svojim gestom nas je upućivao da cijenimo domovinu Bosnu i Hercegovinu, Islamsku zajednicu i njene institucije. U Tuzli smo, kako se to često spominje, u jednom vremenu uspjeli da solidno utemeljimo i izgradimo institucije Islamske zajednice. Hafiz Budimlija ima veliku zaslugu za to – kazao je muftija Fazlović.

O životu i djelu hafiz Abdulah ef. Budimlije govorili su i dr. Sead-ef. Seljubac, dr. Nusret-ef. Isanović, dr. Ahmed-ef. Hatunić.

Dr. Sead-ef. Seljubac naglasio je iskrenu i srčanu ljubav hafiza Budimlije prema pismu kojim je ispisana posljednja Božija objava Kur'ani-kerim te da je konkretizacija te ljubavi išla u najmanje tri pravca: podučavanje kur'anskom pismu kroz muallimski rad, prepisivanje Mushafa i bavljenje kaligrafijom.

Dr. Ahmed Hatunić je predstavio objavljena djela hafiza Budimlije. Poznato je da je hafiz Budimlija objavljivao radove u više časopisa i listova te da ima i nekih neobjavljenih radova koji su ostali iza njega što je potrebno u narednom periodu sabrati, istražiti i sistematizirati.

O ljudima s kojima se susretao hafiz Budimlija te o višeznačnosti njegovog duhovnog lika govorio je dr. Nusret Isanović. Naglasio je kako je važno ogranizirati okrugle stolove i naučne skupove o alimima kakav je bio hafiz Budimlija, ali i slijediti ove velike ljude.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina Samir-ef. Camić zahvalio je muftiji Vahid-ef. Fazloviću i Muftijstvu tuzlanskom što se obilježavanje stote godišnjice od rođenja hafiza Budimlije održava u Bijeljini.

– Za 53 godine svoga življenja i rada u Bijeljini hafiz Budimlija je ostavio neizbrisiv trag u životima Bijeljinaca, ali i ljudi iz komšijskih mjesta. Između njega i naroda stvorila se jedna posebna veza zbog koje, kako je i sam hafiz govorio, nikada se nije pokajao što je došao u Bijeljinu niti je imao želju da ode negdje dalje iako ponuda nije manjkalo. Mnogi su kod njega pronašli riječ utjehe ali i znanje jer je hafiz Budimlija bio nepresušna riznica znanja koje je volio podijeliti s drugima. U svom radnom i životnom vijeku hafiz je bio potpuno predan misiji islama, poučen vrijednostima vjere suprotstavljao se svakom obliku zuluma čak i kada ga je njegova borba skupo koštala – kazao je glavni imam Camić.

Muftija Fazlović i članovi Muftijstva tuzlanskog posjetili su mezar hafiza Abdulah-ef. Budimlije u haremu Džindijske džamije u Tuzli, a u Sultan Sulejmanovoj Atik džamiji u Bijeljini pred dušu hafiza Budimlije proučena je hatma-dova. Hatmu su proučili članovi Savjeta za vjerska pitanja Muftijstva tuzlanskog.

U Mektepskom centru u Bijeljini postavljena je izložba “100 godina od rođenja hafiza Abdulah-ef. Budimlije” na kojoj su izloženi njegovi rukopisi te fotografije koji svjedoče o životu i djelu ovog istaknutog alima.

Organizatori obilježavanja stotinu godina od rođenja hafiza Abdulah-ef. Budimije su Muftijstvo tuzlansko, Behram-begova medresa u Tuzli, Medžlis Islamske zajednice Bijeljina i Biblioteka “Behram-beg”.