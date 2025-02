Objavljen Javni konkurs za podršku udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je objavljen javni konkurs za finansiranje projekata udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća u Federaciji BiH za 2025.

Sredstva za ovu podršku obezbijeđena su iz prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Dio prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije BiH po ovom osnovu, shodno Zakonu i Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele, namijenjen Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za 2025. iznosi ukupno 927.253,97 KM, odnosno 20 posto od ukupnog iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću.

Pravo na prijavu imaju sva udruženja i organizacije koje u svom radu realizuju projekte iz oblasti zadovoljavanja potreba osoba sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija, potom smještaja i utočišta žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće), kao i rada javnih kuhinja.

Projekte ili programe koji budu predloženi za podršku od strane komisije koja će pregledati njihovu ispravnost, Ministarstvo će podržati u maksimalnim iznosima do 30.000 KM po podnositelju zahtjeva organizacija iz oblasti zadovoljavanja potreba osoba sa invaliditetom, do 20.000 KM po podnositelju zahtjeva iz oblasti smještaja i utočišta žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće), te do 50.000 KM po podnositelju zahtjeva iz oblasti rada javnih kuhinja.

Uz javni konkurs objavljene su i detaljne upute kako pripremiti dokumentaciju za javni poziv, kao i pojašnjenja šta sve treba sadržavati projekt koji se kandidira za ovu podršku.

Krajnji rok za podnošenje prijava na ovaj javni konkurs je 25 dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama. Javni poziv sa pratećim uputstvom i obrascem za prijavu dostupan je na linku https://fmrsp.gov.ba/sredstva-od-igara-na-srecu–lutrija-2025.-godina, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.