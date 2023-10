Obustava saobraćaja u ulici Pozorišna, 20. i 21.10. 2023.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će, radi organizacije i održavanja koncerta u sklopu 12. TUZLA FILM FESTIVALA ispred Narodnog pozorišta Tuzla, u ulici Pozorišna kod br. 4, doći do potpune obustave, na dionici od skretanja u ulicu Hadžibakirbega Tuzlića do početka ulice Kazan mahala, u dane 20.10. i 21.10.2023. godine u terminama od 18.00 do 01.00 sati.

Mole se građani da u navedenim terminima koriste alternativne putne pravce, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.