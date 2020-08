Očekuje nas promjenljivo vrijeme s kišom, grmljavinom i udarima vjetra

Sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Poslijepodne u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. U centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne lokalno su moguće intenzivnije padavine, praćene jakim udarima vjetra. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 35 stepeni.

U utorak, 18. augusta, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne su lokalno moguće i intenzivnije padavine, praćene jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 stepena.

U srijedu, 19. augusta, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom dijelu poslijepodneva prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 21 do 26, na jugu do 31 stepen.

U četvrtak 20. augusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 32 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.