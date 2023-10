Od danas izmjene režima saobraćaja zbog radova u ulici Mejdan

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će, zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji putne infrastrukture dijela ulica Mejdan (od raskrsnice sa ulicom Dr. Mehmeda Šerbića do raskrsnice sa ulicama Donji Mejdan i Mali Mejdan) i Gornje brdo (od raskrsnice sa ulicom Dr. Mehmeda Šerbića do raskrsnice sa ulicom Brdo čikma) u Tuzli, doći do izmjene režima saobraćaja od danas do okončanja radova.

Prilikom izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja u navedenom dijelu saobraćajnice.