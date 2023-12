Od ponedjeljka izmjena režima saobraćaja na lokaciji raskrsnica „Crveni 7“ u Tuzli

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će do 11.12.2023. biti okončani radovi prve faze izgradnje kružnog toka na lokaciji raskrsnica „Crveni 7“ u Tuzli. Od ponedeljka 11.12.2023. počinje se se drugom fazom izvođenja radova, te će zbog toga doći do novih izmjena u režimu saobraćaja na navedenoj lokaciji.

U drugoj fazi su planirani radovi u obuhvatu dijela sjeverne saobraćajnice, lijeva saobraćajna traka gledano iz pravca Brčanske malte, od raskrsnice kod objekta „Pivare Tuzla“ do raskrsnice sa ulicom Kralja Tvrtka prvog, kod objekta JU Centar za kulturu Tuzla. Takođe, u obuhvat radova spadaju i dio ulice Maršala Tita od zgrade Suda do raskrsnice „Crveni 7“ i ulaz i izlaz iz ulice ZAVNOBiH-a na raskrsnici sa ulicom Maršala Tita.

Prilikom izvođenja radova će doći do potpune obustave saobraćaja za izlaz iz ulice i ulaz u ulicu ZAVNOBiH-a, te u dijelu ulice Maršala Tita, od zgrade Suda do raskrsnice „Crveni 7“.

Na sjevernoj sabraćajnici neće doći do potpune obustave saobraćaja nego samo do preusmjerenja na dijelu Sjeverne saobraćajnice, desna saobraćajna traka gledano iz smjera Brčanska Malta, tako da će se saobraćaj odvijati sa preusmjerenjem u kolovozne trake i u dvosmjernom režimu od objekta „Pivara Tuzla“ do objekta JU Centar za kulturu Tuzla.

Privremena izmjena režima saobraćaja će trajati od 11.12.2023. godine do okončanja radova. Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Mole se građani da do okončanja radova, po mogućnosti, koriste alternativne putne pravce, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.