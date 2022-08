Od ponedjeljka obustava saobraćaja u tuzlanskim naseljima Brđani i Grabovica

Zbog građevinskih radova na sanaciji mosta preko rijeke Soline u ulici Brđani u Tuzli, doći do potpune obustave saobraćaja preko mosta počev od ponedjeljka 29.08.2022. godine pa do okončanja radova. Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Mole se građani da do okončanja radova koriste alternativne putne pravce, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Takođe, zbog izvođenja radova na sanaciji mosta u Grabovici (naselje Donja Grabovica) u Tuzli, doći do potpune obustave saobraćaja preko mosta u peridou od 09:00 do 15:00 sati, od ponedeljka 29.08 do petka 02.09.2022. godine.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Mole se građani da do okončanja radova koriste alternativne putne pravce, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, saopšteno je iz Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle.