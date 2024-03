Od ponedjeljka potpuna obustava saobraćaja u dijelu ulice Branislava Nušića

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će, zbog izvođenja građevinskih radova na izradi propusta ispod saobraćajnice u dijelu ulice Branislava Nušića u Tuzli, doći do obustave saobraćaja od stambenog objekta na broju 131 do kraja ulice u smjeru jugoistoka. Radovi će se izvodili od 18.03. do 21.03.2024. godine.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Mole se građani, stanari navedenog dijela ulice koji su obuhvaćeni potpunom obustavom saobraćaja, da do okončanja radova prilagode svoje kretanje vozilima, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.