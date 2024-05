Oko 200 žena dobilo besplatni mamografski pregled u Tuzli

Tuzlanka Dževida prvi pregled dojke uradila je sa svojih 20 godina kada je sama primijetila određene promjene. Na sreću, priča nam to je bila najbolja odluka jer je na vrijeme spriječila vodeći karcinom kod žena, odnosno karcinom dojke.

Od tada do danas redovno radi preventivne preglede koji su kako kaže i najbitniji.

„ Mislim da su najbitniji samopregledi da svaka žena od puberteta treba krentuti sa samopregledima da vidi da li ima određene čvoriće i da bi se na pravi način utvrdilo da ipak postoje određene promjene koje bi se dalje potvrdile od strane stručnih lica“, rekla je u izjavu za RTV Slon Dževida Demirović.

Da su preventivni pregledi od velike važnosti pokazuje podatak da na sedmičnom nivou u Tuzlanskom kantonu karcinom dojke operiše osam žena.

Iz tog razloga mamografija se preporučuje svim ženama sa navršenih 40 godina života jer je ovaj pregled jedan od najvažnijih kada je pitanju prevencija i rana dijagnostika svih promjena na dojci.

„ Jer svaki preventivni pregled je pokazao da na vrijeme otkriveno da je izlječivo 95 posto bar što se tiče karcinoma dojke i mislim zaista je šteta da žene konačno ne shvate da trebaju da posvete izuzetnu pažnju svome tijelu“, istakla je Mujesira Haman, predsjednica „Udruženja žena“ Tuzla.

Među onima koje su shvatile važnost prevencije je i Sabina. Mamografske preglede obavlja redovno i među prvim je u redu koja će kako nam kaže ohrabriti i druge žene da izbace strah od nepoznatog jer ovakvi pregledi nisu bolni.

„Neko ispriča jao to je strašno, međutim evo iz ličnog iskustva kažem da je to jedan rendgenski pregled a s obzirom da mi žene imamo manju osjetljivost na bol jer rađamo to uopšte toliko ne boli. Malo jeste neprijatno ali stvarno je pregled okej i treba to da se uradi“, smatra Sabina Čičkušić.

Pokretni mamograf omogućila je Mreža think pink – zajedno smo jedno, a besplatni mamografski pregledi mogući su zahvaljujući građanima, koji se svake godine registruju za „Race for the cure“ – Trku za ozdravljenje. Ove godine pregledi su omogućeni za oko 200 žena iz Tuzle.

„ Ovi mamografski pregledi nisu plaćeni u tom smislu da platite i registraciju i dođete na pregled ne, nego i ove godine će ista ova registracija biti u toku septembra kada će se prikupiti sredstva za žene 2025. godine koje će biti u potrebi da se pregledaju“, navela je Radmila Hadžimustafić, koordinatorica Sekcije za borbu protiv karcinom dojke u „Udruženju žena“ Tuzla.

Proces registracije za trku provodi se na nivou mreže „Think Pink“ i udruženjima iz cijele Bosne i Hercegovine koja čine tu mrežu.

Besplatni mamografski pregledi u Tuzli biće obavljeni i naredna dva dana ispred prostorija Zavoda za javno zdravstvo TK.