Opća bolnica u Gračanici demantovala navode o napadu na pacijenta

Nakon navoda o napadu na pacijenta u Općoj bolnici u Gračanici, iz ove zdravstvene ustanove oglasili su se zvaničnim saopštenjem za javnost u kojem ističu da je pokrenuta interna istraga i da do sada nisu utvrđene činjenice koje ukazuju na fizički napad od strane uposlenika.

Kako je navedeno u saopštenju bolnice, nemili događaj prijavljen je na odjeljenju interne medicine 9. februara 2026. godine, nakon čega je, prema propisanim procedurama, započet interni postupak utvrđivanja svih okolnosti. Iz bolnice navode da prema dosadašnjim istražnim radnjama nisu potvrđene okolnosti niti činjenice koje bi ukazivale na fizički napad na pacijenta od strane medicinskog osoblja, te su demantovali iznesene optužbe.

Istovremeno, iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je Policijska stanica Gračanica 10. februara 2026. godine zaprimila prijavu u kojoj se navodi da je muškarac rođen 1942. godine, nastanjen na području općine Doboj Istok, navodno zadobio povrede u zdravstvenoj ustanovi u Gračanici.

Po zaprimanju prijave postupili su policijski službenici PS Gračanica, koji su poduzeli početne mjere i radnje iz svoje nadležnosti. O svemu je obaviješten i istražitelj Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica, koji nastavlja daljnji rad na provjerama navoda s ciljem utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja.

Navodi o incidentu ranije su dostavljeni i redakciji od strane čitatelja koji tvrdi da je u jutarnjim satima 10. februara pacijent starije životne dobi zadobio teške povrede, za koje optužuje dežurnog medicinara. Identitet pacijenta i medicinskog radnika nije objavljen, a redakciji su proslijeđene i fotografije povrijeđene osobe. Ove tvrdnje za sada nisu zvanično potvrđene od strane nadležnih institucija.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a više informacija očekuje se nakon okončanja službenih provjera.