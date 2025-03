Općinski sud Živinice: Potvrđena optužnica zbog bludnih radnji i iskorištavanja djece

Sudija za prethodno saslušanje Općinskog suda u Živinicama potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Envera Hodžića zbog teških krivičnih djela, uključujući bludne radnje, spolne odnose s djetetom i upoznavanje djeteta sa pornografijom.

Optužnica obuhvata i iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, a sve optužbe su prema Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine.

Krivično vijeće Općinskog suda u Živinicama odlučilo je produžiti mjeru pritvora optuženom Hodžiću, koja sada može trajati najduže do 21. maja 2025. godine, do 13:20 sati, ili do nove odluke suda.