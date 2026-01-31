Oprez na cestama širom BiH: Magla, odroni i radovi usporavaju saobraćaj

RTV SLON
stanje na cestama/ opasnost od odrona
Foto: Arhiva

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po pretežno suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu, dok u višim planinskim predjelima povremeno pada slab snijeg koji se ne zadržava na putu. Vozačima se skreće pažnja na učestale odrone na više putnih pravaca, među kojima su dionice Srebrenik–Šićki Brod, Ribnica–Banovići, Simin Han–Banj Brdo, Kladanj–Vlasenica, Žitomislići–Doljani, Jajce–Banja Luka, Bugojno–Kupres, Sarajevo–Foča i Rogatica–Višegrad.

Smanjena vidljivost zbog magle bilježi se na širem području Livna, Tomislavgrada, Glamoča i Bugojna, kao i preko planinskih prevoja Rostovo i Kupres, gdje se vidljivost kreće između 50 i 100 metara. Dodatni oprez preporučuje se na cestama Šuica–Livno, Glamoč–Priluka i Sarajevo–Rogatica zbog čestih izlazaka divljih konja na kolovoz.

Vozače podsjećamo da je zimska oprema obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini, te da je neophodno prilagoditi brzinu i način vožnje trenutnim uslovima na putu.

Na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever–Podlugovi, zbog radova na izgradnji bukobrana, saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom. Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže, ali su moguća zadržavanja zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj od početka decembra otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila.

