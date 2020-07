Otkazani svi WTA i ATP turniri u Kini

Vodeći se odlukom kineske vlade da se u toj zemlji otkazuju svi međunarodni sportski događaji u 2020., Udruga teniskih profesionalaca (ATP) i Ženska teniska udruga (WTA) otkazali su sve planirane teniske turnire u Kini do kraja ove godine.

Tako su iz kalendara ATP Toura ispali jedini azijski Masters 1000 turnir u Šangaju, turnir serije 500 u Pekingu te dva turnira serije 250 u Chenngduu i Zhuhaiju, prenosi Hina.

Iz kalendara WTA Toura ispalo je čak sedam turnira među kojima se ističe WTA Finale, završni turnir osam najboljih tenisačica svijeta u Shenzhenu s nagradnim fondom od 14 milijuna američkih dolara.

Otkazani su još obavezni Premier turnir u Pekingu, turnir iz serije Premier 5 u Wuhanu, Premier turnir u Zhengzhouu, WTA Elite Trophy u Zhuhaiju te turniri iz serije International u Tianjinu, Nanchangu i Guangzhouu.

“Iznimno smo razočarani što se naši turniri svjetske klase u Kini ove godine neće održati. Nažalost, ta odluka uključuje i otkazivanje Shiseido WTA Finals Shenzhen, a kao posljedica toga je i ukidanje ljestvice Porsche Race to Shenzhen”, izjavio je predsjednik i izvršni direktor WTA Steve Simon zahvalivši se organizatorima na naporima koje su do sada uložili u pripremi za turnire koji neće biti održani.

“Tijekom pandemije je naš pristup bio da slijedimo lokalne upute kad je u pitanju održavanje turnira. Poštujemo odluku kineske vlade koja želi učiniti što je najbolje za državu u ovoj globalnoj situaciji bez presedana”, priopćio je predsjednik ATP-ja Andrea Gaudenzi.

U sadašnjem okvirnom kalendaru ATP Toura za 2020. preostalo je 13 turnira, uz posljednje izdanje ATP Finalsa kojemu će domaćin biti London te Next Gen ATP Finalsa u Milanu. Prvi turnir u nastavku sezone trebao bi započeti 20. kolovoza, a to je Masters 1000 Western & Southern Open koji će, umjesto u Cincinnatiju, biti igran u New Yorku neposredno prije US Opena.

WTA Tour u svom kalendaru za 2020. sada broji 14 turnira, a prvi od njih je Palermo Ladies Open koji bi trebao započeti 3. kolovoza.