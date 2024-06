Otkrivanje tajne poboljšanja doma: Savjeti stručnjaka za kompletna rješenja

Da li ste ikada imali osjećaj kao da gledate u slagalicu kojoj nedostaje posljednji dio? Ili da se zavalite na kauč, samo da shvatite da nema jastuka koji bi ublažio pad? Šta kažete na to da skočite u krvet, samo da otkrijete da se vaš dušek sakrio? Zanemarivanje tih sitnih detalja je kao pokušaj pravljenja sendviča bez hljeba – jednostavno nije to to. To je kosmička šala poboljšanja doma: posljednja šala je na naš račun kada previdimo one naizgled nebitne dijelove koji, zapravo, drže cijelu udbnost i funkcionalnost naših domova na okupu.

Od inovativnih tehnologija do održivih materijala, kompletna rešenja za dom obuhvataju potpun pristup poboljšanju životnog iskustva. Bilo da se radi o efikasnim sistemima grijanja i hlađenja, pametnoj automatizaciji doma ili ergonomski dizajniranom namještaju, svaki element igra ključnu ulogu u podizanju udobnosti i funkcionalnosti na viši nivo. Govoreći o visinama – da li ste ikada iskoristili puni potencijal svojih krovnih prozora? Ili ste propustili šanse koje dolaze sa njihovim zanemarivanjem?

Sa VELUX Soft vanjskim roletnama, kupci mogu uživati u izvanrednoj zaštiti od toplote bez kompromisa u stilu ili funkcionalnosti. Soft solarne roletne smanjuju ulaznu toplotu do 93%, blokiraju svjetlost i smanjuju spoljne zvukove, stvarajući mirnu atmosferu za opuštanje i vraćanje energije. Ugradnja VELUX Soft roletni na postojeće VELUX krovne prozore može smanjiti sobnu temperaturu do 6,4 stepen Celzijusa tokom ljeta, osiguravajući da vaš dom ostane komforna oaza uz manjak korišćenja klima uređaja. Inovativni dizajn SSS koristi solarnu energiju za rad – lako se ugrađuje bez potrebe za bilo kakvim kablovima, i radi glatko, brzo i tiho.

Efikasna ventilacija može se osigurati inteligentnom tehnologijom (VELUX ACTIVE with NETATMO), koja će automatski otvarati prozore ili ih zasjenjivati. Krovni prozori su neophodni na tavanu, i dok sigurno možemo živjeti bez tih pogodnosti – kao što smo sigurni da ste uspjeli da pročitate naslov i uvod sa nedostajućim samoglasnicima – suptilni dijelovi se zaista osjećaju kada nisu tu. Sitni detalji mogu napraviti veliku razliku, a imati sve dijelove slagalice može nas učiniti smirenim i lagodnim – bilo da govorimo o napisanim rečenicama ili roletnama koje štite od toplote.

