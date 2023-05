Otvorena 11. Manifestacija “Dani vakufa Bosne i Hercegovine” u Tuzli

Tradicionalna, jedanesta po redu, Manifestacija “Dani vakufa Bosne i Hercegovine” svečano je otvorena danas u Tuzli. Domaćini i suorganizatori današnjeg programa bili su Muftijstvo tuzlansko i Behram-begova medresa u Tuzli, a organizator je Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

– Manifestaciju “Dani vakufa u BiH” činit će raznoliki kulturno, obrazovni i vjerski sadržaji koji imaju za cilj da ukažu na značaj vakufa, vakifa, kao i na izazove s kojima se vakufska imovina suočava. U ovih 11 godina u kojima smo s našim upravama, muftijstvima, medžlisima i saradnicima pohodili naše gradove realizovali smo veliki broj vakufskih projekata koji su u isto vrijeme i nacionalni spomenici. Skoro da nema grada u našoj državi gdje nismo realizovali neki obrazovni, ekonomski ili socijalni projekat – rekao je dr. Senad Zajimović, direktor Vakufske direkcije BiH.

Svečano otvaranje Manifestacije “Dani vakufa” ove godine je prvi puta održano izvan Sarajeva. Na području Muftiluka tuzlanskog, čije sjedište je u Tuzli, nalaze se 23 medžlisa, 356 džemata i šest ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini te ovdje živi oko pola miliona muslimana.

– Ovogodišnju manifestaciju vakufa otvaramo u Tuzli, gdje prisustvuje naša ulema i veliki broj gostiju. Važno nam je da započinjemo sa ovogodišnjom tradicionalnom manifestacijom “Dani vakufa” u našem gradu i to je priznanje našim medžlisima i džematima za napore koji se ulažu u razvijanju vakufa. Ovo je uvijek, ovo doba godina, jedna važna poruka, poruka iz Islamske zajednice da smo punom našom pažnjom, sa velikom našom odgovornošću, okrenuti pitanju vakufa. To je pitanje naše povijesti, pitanje naše sadašnjosti i vakufi će biti važni i u budućnosti – kazao je muftija tuzlanski dr. Vahid ef. Fazlović.

Tokom svečanosti prikazan je kraći film o Behram-begovoj medresi i izgradnji objekta “D” ženskog internata ove škole koji je isti dan svečano otvoren. U finansiranju ovog značajnog projekta najvećim dijelom je učestvovao Generalni sekretarijat za vakufe iz Kuvajta.

– Vakuf je igrao veoma važnu ulogu u razvoju muslimanskih društava od samih početaka, od vremena Muhameda a.s. pa do današnjih dana. Kod nas je institucija vakufa zaživjela s prvim prelascima ovdašnjeg naroda na islam. Mi imamo džamije koje su stare po nekoliko stoljeća, imamo naše medrese, imamo naše biblioteke, imamo tekije… To su sve vakufske institucije koje su igrale veoma značajnu ulogu, kako na vjerskom, edukativnom, prosvjetnom i obrazovnom planu, također i na humanitarnom planu, na socijalnom planu. Naši vakifi su odigrali isto tako značajnu ulogu. Mi imamo značajne vakife i vakufi su dio našeg identiteta, kao što je Gazi Husrev-beg i njegov vakuf, Gazi Turali-beg, Ferhat-beg, Karađoz-beg, Isa-beg Ishaković i njegov vakuf… – kazao je dr. Enes ef. Ljevaković, zamjenik reisu-l-uleme Islamske zajednice BiH.

Zahvalnicu generalnom sekretaru Generalnog sekretarijata za vakufe Države Kuvajt Naseru El-Hamedu uručio je direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović.

Plaketa najistaknutijem vakifu u BiH za 2022. godinu, na prijedlog Muftijstva bihaćkog, uručena gospodinu Fikretu Makiću koji je prošle godine uvakufio 200.000 KM za Medresu “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” u Cazinu. Plaketu najistaknutijem vakifu uručio je zamjenika reisul-uleme dr. Enes ef. Ljevaković.

U okviru ove svečanosti postavljena je i izložba “Autentičnost bosanske džamije”.

