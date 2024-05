Ovog vikenda Panonska jezera počinju sa radom, poznate cijene ulaznica

Kompleks Panonskih jezera za sve posjetioce svoja vrata zvanično će otvoriti 1. juna. Ovih dana radi se na uređenju plaže i plažnog mobilijara kako bi građani imali što bolji ugođaj.

Ove godine cijene ulaznica nisu znatno promijenjene a uvedeno je i nekoliko novina koje će kako navode iz Uprave, privući više posjetilaca.

Redovna ulaznica radnim danom iznosit će 6,50 KM dok će vikendom koštati 9,50 KM.

Cijena ulaznice za povlaštene kategorije, u koje spadaju penzioneri, stariji od 65 godina, RVI, porodice poginulih boraca i šehida, invalidi više od 60 posto, iznosi četiri, odnosno pet KM vikendom, što je na nivou prošle godine.

Za razliku od prošle, ove godine djeca imaju posebne pogodnosti stoga je uvedeno nekoliko novina. Između ostalog, ulaznice koje se odnose na djecu od četiri do 14 godina, koštaju četiri radnim danom, a 4,50 KM vikendom. Ulazak za svu djecu mlađu od četiri godine je besplatan.

Također, ove sezone na cjenovniku se nalaze i porodične ulaznice koje radnim danom, za dvoje odraslih i jedno dijete do 14 godina iznosi 15 KM, za porodice s dvoje djece 19, a s troje djece do 14 godina 22 KM. Cijena tih ulaznica subotom i nedjeljom bit će nešto viša i to za roditelje s jednim djetetom 19,50 KM, roditelje s dvoje djece 23 KM, a roditelje s troje djece do 14 godina 27 KM.

Panonska jezera u prošloj sezoni zabilježila su 360 hiljada posjeta a ove godine ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, iz Uprave očekuju i do 400 hiljada posjeta. Većina sezonskih ulaznica je do sada prodata.