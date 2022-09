Ovog vikenda u Tuzli internacionalni susreti bajkera

Od petka do nedjelje odnosno do 9. do 11. septembra, Tuzla će biti domaćin velikom broju bajkera sa prostora bivše Jugoslavije. Očekuje se dolazak članova iz više od 400 moto klubova sa oko 5. hiljada motora. Internacionalni moto susreti koji se u Tuzli održavaju od 2014. godine, održat će se na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli, a ovo preduzeće je uz UG Moto klub “Tuzla” i organizator ovogodišnjih susreta.

“Bitno je da slika Panonike ode u svijet i kroz gostovanje i dolaske u grad velikog broja motorista koji su najbolji ambasadori i promocije turizma i turističkih kapiceta Grada Tuzla ,tako da je ova manifestacija značajna i za turizam grada Tuzle, Turističku zajednicu i naravno Panoniku” rekao je Maid Porobić, direktor JKP “Pannonica “Tuzla.

Za ovo trodnevno druženje pripremljen je bogat zabavni sadržaj. Motoristi iz BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Crne Gore će u subotu od 18:00 do 18:30 prodefilovati ulicama Tuzle, a nakon toga za građane Tuzle i Tuzlanskog kantona na Trgu Slobode održat će se Stunt show.

“Prvak je Hrvatske , radi i akrobacije to je ono što mi jedino dozvoljavamo, ne dozvoljavamo ni škripu guma ni neko “divljanje” nego malom brzinom da radi raznorazne akrobacije, ne samo on nego sa svojim asistentima na jednom motoru što je jako interesantno i impozantno “, istakao je Almir Toromanović, predsjednik UG Moto klub “Tuzla”

Bajkeri su do sada bezbroj puta pokazali i svoju humanost, podržavajući brojne humanitarne akcije, te će u subotu pred sam defile, odnosno u 17 sati i 55 minuta bukom motora iskazati svoj bunt protiv tišine ALS-a. Riječ je o neurološkoj bolesti koja dovodi do paralize mišića, invalidnosti te na kraju smrti.

“Podržavamo jednu akciju koja traje već deset godina prema Udrugi Neuron iz EU bukom motora protiv tišine o ALS bolesti koja još uvijek nema značaj u faramkološkoj i medicinskoj struci. Da se potrude oko toga to je naš neki bunt zamolio bih građane da shvate” rekao je Almir Toromanović, predsjednik UG Moto klub “Tuzla”.

Druženje, bajkera, zabavne i nagradne igre, te rokenrol sastavni su dio ovih susreta, a zašto će se pobrinuti šest muzički grupa, među kojima je i grupa Atomsko sklonište i Opća opasnost. Cijena ulaznice za građane je 10 KM.

“Nadamo se da nam građani neće zamjeriti što će do 2 sata iza ponoći biti malo buke, ali to je sastavni dio turističkog grada i turističkog ozračja u ljetnoj sezoni koja još traje na Panonici , nadamo se lijepom vremenu , što je jedan od preduslova da kažemo da smo uspjeli, ali bez obzira na vrijeme pozivamo sve da dođu na Panoniku i da se dobro zabave”poručio je Maid Porobić, direktor JKP “Pannonica “Tuzla.

Ovogodišnje internacionalne susrete bajkera podržaili su brojni privrednici, te Turistička zajednica i Grad Tuzla.