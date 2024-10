Kompanije Yavuz i Mayer & Co Beschlage

Jedna od najjačih bosanskohercegovačkih kompanija i svakako lider u proizvodnji PVC profila i stolarije Yavuz kompanija osluškujući želje i potrebe svojih kupaca, ostvarila je saradnju sa firmom koja je vodeći proizvođač okova u Evropi.

„Kada treba da radimo izvoz u EU traže kupci 90 posto njih Evropski okov, kada prodajemo profile na domaćem tržištu opet nam treba evropski okov, mi smo ovako kompletirali naš sistem. Ovo je jedan veliki korak i prije 19 godina kada smo krenuli planirali smo ovako jednu bosansko – međunarodnu saradnju“ , rekao je Mustafa Yavuz, direktor kompanije Yavuz.

Sve ono čemu su težili, ovim ugovorom su kažu upotpunili. Uspjeh kompanija Yavuz postiže bogatim asortimanom ponude koji povećavaju iz godine u godinu. Sve to je prepoznala firma MACO.

Yavuz i MACO dijele sličnu viziju

Ugovor sa ovom kompanijom koja je poznata po liderstvu u proizvodnji okova, predstavlja značajan korak za obje kompanije.

Yavuz i MACO dijele sličnu viziju, a potpisivanje sporazuma predstavlja dokaz da uspješne kompanije mogu raditi zajedno za dobrobit kupaca na domaćem i međunarodnom tržištu.

„Nama to predstavlja zadovoljstvo jer uvijek u svojoj povijesti se trudimo da podržavamo domaću proizvodnju a nadam se da će kompaniji Yavuz to donijeti određeni imidž jer ipak je MACO vodeći proizvođač okova u Evropi“, naveo je Bojan Goluža, predstavnik kompanije Mayer & Co Beschlage.

Tome se nadaju i u Yavuzu. Ovo je za njih jedan izuzetno veliki projekat, stoga iako još nisu napravili procjene, očekuju povećan izvoz na tržištu.

Zaposleno više od 400 radnika u Yavuzu

„ Mi svake godine imamo ideju da ostvarimo 20-30 posto rast izvoza i ovo će dodatno, mislim vidjet ćemo. Nisam još konačno planirao ali ovo su pozitivni koraci za izvoz Yavuz kompanije“, istakao je Mustafa Yavuz, direktor kompanije Yavuz.

Kompanija Yavuz već 19 godina postavlja standarde u proizvodnji PVC stolarije. Zaposlili su više od 400 radnika a njihove proizvode koristilo je i koristi na hiljade zadovoljnih kupaca.

Kompanije Yavuz i MACO, kompanije su koje ne uvoze profile i okove, nego ih same proizvode i to od najkvalitetnijih materijala. Kako su istakli iz obje kompanije saradnja će im značiti dobar korak ka budućnosti i zbog svega što nude očekuju uvijek pozitivne reakcije kupaca.