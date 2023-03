Pacijenti na zračenje idu u druge gradove: Kada će UKC Tuzla nabaviti aparat za radioterapiju?

Više od stotinu onkoloških pacijenata iz Tuzlanskog kantona trenutno u UKC-u Tuzla ne može dobiti terapiju zračenja jer je glavni aparat za radioterapiju u kvaru i to skoro mjesec dana. Osim toga, onkološki pacijenti trenutno ne mogu doći ni do drugih aparata za terapiju, jer je kantonalno Tužilaštvo zapečatilo jedinice gdje se oni nalaze. Također, u sve su upućene i državne istražne agencije.

„Jedanaest inspektora SIPA-e već 15 dana češlja sve u UKC-u, ali mislim da je pik na nešto sasvim drugo. Ja ću vas zamoliti da nekad prođete taj ciklus i da vidite u tom periodu kad mašine nisu aktivne, sad ne možete, jer su odlukom Tužilaštva zapečaćene i jedna i druga jedinica. Ja se bojim da neće praktično biti moguće osposobiti linak 2 da bismo krenuli pružanje radioterapija bez obzira koja sredstva imali jer smo dobili jednu takvu naredbu koju ja moram da poštujem“ , kazao je prof. dr. Denijal Tulumović, v.d. direktora UKC-a Tuzla.

Zbog toga su svi onkološki pacijenti iz najmnogoljudnijeg kantona primorani na terapije ići u Mostar, Sarajevo i Zenicu. Iako ih je oko stotinu, trenutno je njih 40 prioritetnih, raspoređeno na terapijama u ovim gradovima.

„Mi na osnovu nekih medicinskih, stručnih analiza, recimo imamo pacijenticu koja je operisala karcinom dojke, ona recimo može čekati dva mjeseca za terapiju. S druge strane imamo pacijenta sa kolorektalnim karcinomom, on ne može čekat, mora odmah kako bi što prije završio da bi mogao na hiruršku intervenciju. Neki će boraviti u bolnici, neki imaju privatan smještaj, neki će putovati, pacijenti to rade po želji odnosno prema mogućnostima centara gdje ih uputimo“, rekao je prim. doc. dr. Hasan Osmić, šef Odjeljenja za radiologiju UKC-a Tuzla.

Iako se linearni akcelerator u posljednje dvije godine više puta kvario, a u njegovu popravku je od tada uloženo više od 640 hiljada KM, pacijenti su ipak dobijali terapije, jer je prije nekoliko mjeseci potvrđeno da je aparat siguran.

„Mi smo sada u augustu imali kontrolu, kada nam je Agencija za zračenje napravila presjek rada, napravljena je analiza i rečeno nam je da možemo suvereno raditi“, dodao je dr. Osmić.

Iako je, ubrzo, nakon obustave radioterapije, Vlada TK doznačila sedam miliona KM, a UKC bi mogao obezbijediti potrebnih još 2,5 miliona, aparat opet ne bi mogao biti tako brzo nabavljen.

„Da bi se to sve kupilo vi nemate te mašine gotove, one se naruče, pa se rade. Mi imamo od nekih dobavljača obećanje da će to biti unutar 120 dana, međutim, tu treba provesti i neke građevinske radove unutar prostora, demontažu starog aparata, montažu novog aparata“, kazao je prof. dr. Denijal Tulumović, v.d. direktora UKC-a Tuzla.

Osim pacijenata iz Tuzlanskog kantona, u UKC-u Tuzla se liječe i pacijenti i iz drugih dijelova zemlje.

„Liječimo i pacijente iz Posavskog kantona i iz Brčko Distrikta i oni su već upućeni u druge centre jer već imaju sporazume“, istakla je prim. doc. dr. Jasmina Alidžanović, načelnica Klinike za onkologiju i radioterapiju.

S obzirom i da su pacijenti iz TK upućeni u druge centre, iz menadžmenta UKC-a tvrde da niko od njih ni u jednom trenutku nije bio ugrožen.

„Ono što mogu reći da pacijenti nisu bili zakinuti ni u jednom segmentu što se tiče tog specifičnog onkološkog tretmana“, rekao je doc. dr. Igor Hudić, pomoćnik direktora za medicinske poslove u UKC-u Tuzla.

Iz UKC-a su potvrdili da će u narednih nekoliko dana krenuti u proces pripreme dokumentacije za proces javne nabavke, pozvali su i sve nivoe vlasti da se uključe u rješavanje ovog problema, jer bi on mogao dosegnuti mnogo veće razmjere, s obzirom da godišnje, samo u Tuzlanskom kantonu, od neke vrste karcinoma oboli oko 1600 osoba.