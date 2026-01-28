Penzioneri najavili novi protest u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: (Arhiv) Protest penzionera u Tuzli

Nova penzionerska/umirovljenička stranka (NPUS) Tuzla najavila je održavanje protesta na kojem će, kako su saopćili, izraziti nezadovoljstvo položajem penzionera, socijalno ugroženih građana i općim socioekonomskim prilikama u Bosni i Hercegovini.

Protest je zakazan za 31. januar 2026. godine, a okupljanje učesnika planirano je ispred zgrade NLB Banke. U 11 sati predviđen je početak mirne šetnje prema Trgu slobode, gdje će biti održana završna manifestacija.

Iz NPUS-a navode da protestom žele ukazati na, kako ističu, izuzetno težak položaj umirovljenika u Bosni i Hercegovini u poređenju s evropskim zemljama, kao i na visoka primanja parlamentaraca u odnosu na životni standard građana. Kao jedan od razloga nezadovoljstva navode i odluku Parlamenta Federacije BiH da zadrži pravo na tzv. bijeli hljeb i druge pogodnosti, dok se, prema njihovim riječima, veliki broj građana suočava s općim siromaštvom.

Organizatori poručuju da je cilj protesta skrenuti pažnju javnosti i nadležnih institucija na potrebu pravednijeg odnosa prema penzionerima i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

