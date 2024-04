Petnaesti tuzlanski neurološki susreti ovog vikenda: Očekuje se 160 učesnika

Petnaesti tuzlanski neurološki susreti na temu “Novosti u neurologiji” bit će održani u periodu od 20. do 21. aprila 2024. godine u Tuzli. Cilj organizovanja susreta je u prvom redu edukacija, a potom i razmjena mišljenja i iskustava o različitim temama u oblasti neurologije.

Tuzlanski neurološki susreti okupljaju eminentne stručnjake, prva imena u oblasti neurologije iz zemalja u regiji i naravno veliki broj učesnika iz svih centara u BiH. Organizatori susreta su Klinika za neurologiju i Udruženje neurologa Tuzlanskog kantona.

„Suseti su ove godine na temu „Novosti u neurologiji“ i imali smo za cilj samom temom da promovišemo napredak neurološke znanosti u zadnjih nekoliko godina i da na susretima kroz aktuelna predavanja objedinimo obradu tih tema“, pojasnila je prof.dr.med.sc. Aida Šehanović, načelnica Klinike za neurologiju UKC Tuzla.

Značaj i uloga Udruženja neurologa jeste, kako navode organizatori, promocija znanja i prijateljstva. Na ovogodišnjem susretu očekuje se 160 učesnika, među kojima nisu samo neurolozi, nego i ljekari drugih specijalnosti koje su na određeni način vezane za neruologiju.

„Mi kao BiH u Tuzli pravimo susrete na kojima okupljamo predavače od Slovenije pa do Makedonije, dakle možemo reći sa područja Balkana. Također imamo i gošću iz Turske, koja će nam se predstaviti i to je zaista veliki značaj i u tome i vidim ulogu Udruženja neurologa“, navodi prof.dr.med.sc. Mirjana Vidović, predsjednica Udruženja neurologa TK.

Ono što izdvaja ovaj događaj jeste i činjenica da učesnici ne plaćaju kotizaciju. Naime, svi koji su se prijavili do 10. aprila ove godine, besplatno će učestvovati na događaju.

„Značajan napor Udruženja neurologa je bio na fonu da za sve one koji žele da dobiju znanje da ga dobiju besplatno, ovo je zaista besplatno isporučivanje znanja što je raritet u ovom vremenu kada je materijalno ispred znanstvenog, moralnog i duševnog“, rekao je prof.dr.med.sc. Omer Ć. Ibrahimagić, potpredsjednik Udruženja neurologa TK.

Kada je riječ o neurološkim bolestima, stručnjaci izdvajaju multiplu sklerozu, koja je, kako kažu, posljednjih godina doživjela najveću ekspanziju kada je riječ o unapređenju dijagnostičkih protokola i kriterija.

„Od multiple skleroze nažalost obolijevaju mladi ljudi. To je neurodegenerativna, neuroimunološka bolest centralnog nervnog sistema i onesposobljavajuća. Ljudi ostaju jako mladi vrlo teški invalidi zbog samog procesa bolesti. Vjerovatno je to nauku i struku opredijelilo da ulože dodatne napore u iznalaženju dijagnostičkih protokola za što raniju dijagnozu pa su te smjernice doživjele neku svoju reviziju nekoliko puta i to će biti prezentirano na skupu“, kazala je prof.dr.med.sc. Aida Šehanović, načelnica Klinike za neurologiju UKC Tuzla.

Ljekari su dobili i nove terapijske protokole koji su dostupni pacijentima u BiH. Na skupu će biti prezentovani upravo novi terapijski protokoli, a stručnjaci očekuju da će se ta istraživanja i rezultati moći primijeniti i na nekim drugim neurološkim bolestima kada je riječ o terapiji i imunomodulatorima.

„Do sada smo, u ovoj godini, imali preko 4 hiljade pregleda u našim hitnim ambulantama. To govori koliki je broj oboljelih, odnosno osoba s tegobama u Tuzlanskom kantonu. Ne postoji registar ni za jedno oboljenje na području Federacije BiH s obzirom i na ratna dešavanja i stanje pandemije tako da nikada nije pokrenuto novo istraživanje, odnosno statistički podaci da možemo dati konkretan broj“, navodi dr. Leila Avdić, sekretarka Udruženja neurologa TK.

Organizatori ističu da učesnike očekuje bogat program, u kojem će nauka biti u prvom planu. Stručnjaci iz različitih zemalja imat će priliku za razmjenu iskustava, usvajanje novih znanja, a na kraju i primjenu onoga što su usvojili.